На встрече Путина с Сиси случился казус
Во время встречи президента России Владимира Путина со своим египетским коллегой Абдулом-Фаттах Халил ас-Сиси произошло сразу несколько казусных случаев. Сначала куда-то делась вся делегация арабской республики. Глава России отнесся к этому с юмором: "Подождем, сейчас придут", – сказал Путин.
На этом неожиданности на протокольном мероприятии не закончились. Президент Египта поинтересовался, как себя чувствует российский лидер. Переводчик не расслышал ответа президента, и тому пришлось повторить еще раз: "Отлично. – Простите? – Отлично!". После чего обе делегации дружно посмеялись.
Трудности перевода.— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 4 сентября 2017 г.
Сиси: Как ваши дела?
Путин: Отлично
Переводчик: Простите?
Путин: Отлично!!! pic.twitter.com/XFDrheUrlV
В целом же на встрече обсуждались серьезные темы. Президенты говорили о совместной борьбе с терроризмом. Халил ас-Сиси выразил надежду, что Россия продолжит оказывать содействие по этому вопросу. "Что касается региональных конфликтов, в первую очередь Сирии и Ливии, то здесь мы, разумеется, стремимся играть самую позитивную роль в урегулировании, имею в виду необходимость борьбы с террором и сохранение единства и территориальной целостности этих стран" – сказал лидер Египта.
"Подождем? - Сейчас придут": Перед встречей Путина и Сиси в Сямэне потерялась египетская делегация, через пару минут нашлась pic.twitter.com/2ZCBEK4SZI— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 4 сентября 2017 г.
Помимо этого, в рамках саммита БРИКС состоялось торжественное подписание договора о строительстве Россией АЭС "Эль-Дабаа" в Египте. "Хочу сказать, что мы закончили все процедуры, связанные с согласованием контракта о строительстве АЭС в Эль-Дабаа. Я очень приветствую этот шаг и очень надеюсь, что вы сможете присутствовать вместе со мной при торжественном подписании" – цитирует египетского президента "РИА Новости".
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