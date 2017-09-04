На встрече Путина с Сиси случился казус

В рамках саммита БРИКС Владимир Путин встречался с египетским коллегой. Серьезное мероприятие не обошлось без инцидентов.

Во время встречи президента России Владимира Путина со своим египетским коллегой Абдулом-Фаттах Халил ас-Сиси произошло сразу несколько казусных случаев. Сначала куда-то делась вся делегация арабской республики. Глава России отнесся к этому с юмором: "Подождем, сейчас придут", – сказал Путин.

На этом неожиданности на протокольном мероприятии не закончились. Президент Египта поинтересовался, как себя чувствует российский лидер. Переводчик не расслышал ответа президента, и тому пришлось повторить еще раз: "Отлично. – Простите? – Отлично!". После чего обе делегации дружно посмеялись.

Трудности перевода.

Сиси: Как ваши дела?

Путин: Отлично

Переводчик: Простите?

Путин: Отлично!!! pic.twitter.com/XFDrheUrlV — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 4 сентября 2017 г.

В целом же на встрече обсуждались серьезные темы. Президенты говорили о совместной борьбе с терроризмом. Халил ас-Сиси выразил надежду, что Россия продолжит оказывать содействие по этому вопросу. "Что касается региональных конфликтов, в первую очередь Сирии и Ливии, то здесь мы, разумеется, стремимся играть самую позитивную роль в урегулировании, имею в виду необходимость борьбы с террором и сохранение единства и территориальной целостности этих стран" – сказал лидер Египта.

"Подождем? - Сейчас придут": Перед встречей Путина и Сиси в Сямэне потерялась египетская делегация, через пару минут нашлась pic.twitter.com/2ZCBEK4SZI — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 4 сентября 2017 г.

Помимо этого, в рамках саммита БРИКС состоялось торжественное подписание договора о строительстве Россией АЭС "Эль-Дабаа" в Египте. "Хочу сказать, что мы закончили все процедуры, связанные с согласованием контракта о строительстве АЭС в Эль-Дабаа. Я очень приветствую этот шаг и очень надеюсь, что вы сможете присутствовать вместе со мной при торжественном подписании" – цитирует египетского президента "РИА Новости".