Клинтон угодила в скандал с плагиатом

Дочь бывшего президента Америки Билла Клинтона и его первой леди Хиллари – Челси Клинтон – выпустила в издательстве Penguin Young Readers книгу для детей о американских знаменитостях. Писатель из Олбани Кристофер Янес Кимберли обвинил Челси в плагиате.

Мало кому известный писатель Кристофер Янес Кимберли, проживающий в Олбани, подал в суд на дочь Билла Клинтона Челси. Дочь четы Клинтон выпустила в издательстве Penguin Young Readers книжку для детей, где в доступной для подростков формек рассказывает о знаменитых американках, "которые смогли", сообщает Life.ru.

56-летний Кристофер Янес Кимберли готов засудить Челси Клинтон за нарушение авторских прав. По его словам, дочь бывшего американского президента попросту украла у него идею книги о феминизме, предназначенной для юной аудитории. Идея книги, мол, возникла у него гораздо раньше, он даже подготовил рукопись и отправил ее в издательство Penguin Random House. Но издатель посчитал возможным передать черновики Челси Клинтон, и теперь на прилавках США появилась ее книга"Она упорствовала" (She Persisted).

По словам Кристофера Янеса Кимберли, то, что изложено в книге президентской дочери – не более чем изложение школьницы на тему его рукописи. "Я месяцами занимался кропотливыми исследованиями, а её вариант выглядит как домашнее задание, выполненное девятиклассником", – возмущается Кристофер Кимберли.

Возмущение автора заключается не только в словах. Кристофер намерен отсудить у издательства и самой Челси Клинтон сто пятьдесят тысяч долларов.