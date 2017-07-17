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Политика

Лавров обвинил Вашингтон в грабеже

Сергей Лавров. Фото: GLOBAL LOOK press/Thierry Roge
"Грабежом средь бела дня" назвал ситуацию вокруг российской дипломатической собственности в США глава МИД России. Сергей Лавров сожалеет, что в Вашингтоне не спадает истерия по поводу предполагаемого влияния России на процессы внутри Америки.
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Политики в Вашингтоне, комментирующие ситуацию вокруг дипломатической собственности России, по каким-то причинам предпочитают сохранять анонимность. Уже этот факт говорит не в их пользу, уверен Сергей Лавров.

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"Источник анонимный? Значит, понимают, что у них совесть нечиста. Что касается сути, то это грабеж средь бела дня. Бандиты с большой дороги какие-то там, получается, комментируют эту ситуацию. Как это так: отобрать собственность, которая закреплена двусторонним межправительственным ратифицированным документом, а чтобы ее вернуть – действуют по принципу "Что мое, то мое, что твое, то поделим", – заявил глава российского МИДа журналистам.

Сергей Лавров убежден, что в администрации Дональда Трампа все же есть здравомыслящие люди. И они понимают, что решение об аресте дипломатической недвижимости и об изгнании 35 российских дипломатов с семьями было "агонией администрации Обамы". Это была попытка довести отношения Москвы и Вашингтона до такого состояния, чтобы их невозможно было восстановить, считает министр иностранных дел.

О том, что Вашингтон не намерен возвращать России дипломатическую собственность без получения "чего-то взамен" заявил ранее высокопоставленный чиновник в Белом доме. США закрыли доступ к двум жилым комплексам – так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и российского посольства в Вашингтоне, которые являются дипломатической собственностью Москвы – в декабре 2016 года. Это стало частью пакета санкций, введенных администрацией Барака Обамы из-за "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России.

"К сожалению, такой рьяный настрой на выискивание неких "скрытых" каналов влияния России на то, что происходит США, явно не спадает, и не добавляет уверенности в том, что мы сможем в международных отношениях наладить нормальное сотрудничество – в чем заинтересованы все без исключения страны", – цитирует Лаврова РИА Новости.

Ранее в Кремле заявили, что терпение Москвы в ситуации вокруг дипсобственности иссякает. Вопрос обсудят в Вашингтоне замглавы российского МИД Сергей Рябков и замгоссекретаря США Томас Шеннон. Как отмечается, от результатов встречи будет зависеть, примет ли Москва ответные меры.

Автор: Андрей Евлампиев17 июля 2017, 17:24

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