США решились шантажировать Россию

Вашингтон, отобравший российскую дипломатическую собственность, пошел на откровенный шантаж. Белый дом готов вернуть Москве недвижимость при условии, что она предложит что-нибудь взамен.

Вашингтон отважился на откровенные нарушения международного права. Белый дом заявил о готовности вернуть Москве отобранную дипломатическую собственность, если та что-нибудь предложит взамен.

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По словам источника, близкого к администрации американского лидера, иные условия не рассматриваются. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что происходящее противоречит международному праву, сообщает RT.





Как писали Dni.Ru, 30 американских дипломатов могут стать персонами нон грата в России, а некоторые здания, которыми пользуется дипкорпус США, вернутся в ее собственность. Таким будет ответ на арест имущества российского ведомства в Америке.

История тянется с конца 2016 года. Кремль предпочел не реагировать на недружественные шаги 44-го президента США Барака Обамы сразу, но пообещал адекватную реакцию. Видимо, теперь время наступило. Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию в довольно жестком тоне, назвав ее возмутительной.