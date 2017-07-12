Лавров осадил "даму" из Госдепа

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров прокомментировал заявление официального представителя Госдепартамента США Хезер Науэрт, согласно которому он "любит забегать вперед". По словам министра, американка не может давать ему какую-либо характеристику.

Сергей Лавров ответил на заявление Хезер Науэрт в рамках пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бельгии Дидье Рейндерсом. "Я не понимаю, откуда эта дама может знать, что я люблю, что не люблю", – заявил глава внешнеполитического ведомства. "Мы с ней не знакомы", – цитирует его RT.

Ранее 11 июля 2017 года во время брифинга глава пресс-службы Госдепа прокомментировала заявление главы российского МИДа о создании центра мониторинга соблюдения сирийского перемирия в иорданской столице Аммане. "Лавров любит много говорить, забегая вперед", – заявила Науэрт.

Между тем министр иностранных дел на пресс-конференции рассказал свое видение ситуации вокруг сына американского президента Дональда Трампа и российского адвоката Натальи Весельницкой, которая в период предвыборной кампании якобы должна была предоставить республиканцам компромат на экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. По его мнению, "поразительно", что эта новость вызвала подобный резонанс.

"Для меня это дикость, по большому счету", – заявил Сергей Лавров. По его словам, многие "серьезные люди делают из мухи слона". "Может быть, там и мухи никакой не было", – предположил глава внешнеполитического ведомства.

Лавров о словах спикера Госдепа Науэрт, что он любит забегать вперед: Отставать не надо! pic.twitter.com/QMEY6vO1nA — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 12 июля 2017 г.

Напомним, Дональд Трамп – младший 11 июля 2017 года опубликовал переписку, из которой следует, что британский пиарщик Роб Голдстоун рассказал ему, будто Эмин Агаларов предложил республиканцам получить документы, связанные с Хиллари Клинтон. Для этого им требовалось встретиться с юристом Натальей Весельницкой. Впрочем, в беседе с американцами, по словам сына президента США, российский адвокат "несла чушь" и не рассказала ничего важного о лидере демократов.