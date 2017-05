Берлускони публично унизил пожилую жену Макрона

По словам политика, жена Макрона Брижит "водила его за ручку, когда он был еще ребенком". Как отметило британское издание The Telegraph, в словах Берлускони есть отсылка к тому, что нынешний 39-летний французский лидер – самый молодой в истории страны глава государства после Наполеона Бонапарта. Последний стал императором в 35 лет.

Напомним, Брижит Тронье старше своего супруга на 24 года. Этот факт вызвал неоднозначную реакцию в СМИ, а также среди пользователей социальных сетей. Как отмечала ранее французская пресса, жене нового президента страны будет крайне непросто утвердиться в качестве первой леди.

При этом известное своими скандальными работами сатирическое издание Charlie Hebdo опубликовало на днях новую карикатуру. На этот раз жертвами шутников стала президентская чета. Благодаря фантазии иллюстраторов, жена лидера Франции появилась на обложке беременной. На картинке изображено, как глава Пятой республики трогает раздувшийся живот супруги. Чуть выше – надпись на французском: "Он собирается творить чудеса".

Charlie Hebdo's first edition since Macron's victory: "He's going to work miracles" pic.twitter.com/De7OASp2hh