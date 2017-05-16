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Политика

Берлускони публично унизил пожилую жену Макрона

Эммануэль Макрон с женой. Фото: Thierry Chesnot/Gettyimages.ru
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони высказался о новом президенте Франции Эммануэле Макроне и его супруге, которая значительно старше своего мужа. Он назвал лидера Пятой республики "хорошим юношей с привлекательной мамой".
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По словам политика, жена Макрона Брижит "водила его за ручку, когда он был еще ребенком". Как отметило британское издание The Telegraph, в словах Берлускони есть отсылка к тому, что нынешний 39-летний французский лидер – самый молодой в истории страны глава государства после Наполеона Бонапарта. Последний стал императором в 35 лет.

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Эммануэль Макрон президент Франции

Напомним, Брижит Тронье старше своего супруга на 24 года. Этот факт вызвал неоднозначную реакцию в СМИ, а также среди пользователей социальных сетей. Как отмечала ранее французская пресса, жене нового президента страны будет крайне непросто утвердиться в качестве первой леди.

При этом известное своими скандальными работами сатирическое издание Charlie Hebdo опубликовало на днях новую карикатуру. На этот раз жертвами шутников стала президентская чета. Благодаря фантазии иллюстраторов, жена лидера Франции появилась на обложке беременной. На картинке изображено, как глава Пятой республики трогает раздувшийся живот супруги. Чуть выше – надпись на французском: "Он собирается творить чудеса".


На столь откровенную насмешку и прочие нападки на Брижит уже отреагировала ее дочь Тифэн Озьер. Она заявила о недопустимости подобных выпадов против первой леди Франции. "Я нахожу отвратительными нападки, которые были бы невозможны, если бы речь шла о мужчине-политике или о мужчине-партнере политика-женщины. Это же просто зависть", – сказала девушка.

Сам же новоиспеченный президент считает, что ничего странного в его союзе с Брижит нет, а все выпады на эту тему – проявление двойных стандартов. "Если бы я был на 20 лет старше жены, никому в голову не пришло бы думать, подходим ли мы друг другу", – отметил Макрон в интервью газете Telegraph.

Кроме того, он разнес появившееся еще во время предвыборной гонки предположение о том, что он – гомосексуалист, а зрелая жена -прикрытие его нетрадиционных предпочтений. "Люди потеряли чувство реальности, раз не верят в мой брак и приписывают мне какую-то параллельную жизнь, плюс у них проблемы с толерантностью", – подчеркнул французский лидер.

Напомним, 7 мая во Франции прошел второй тур выборов. Президентом страны был избран Эммануэль Макрон, набравший больше 66%. Новый лидер Пятой республики вступил в должность 14 мая.

Автор: Иван Поляков16 мая 2017, 12:03

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