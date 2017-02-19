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Политика

Забота России о населении Донбасса испугала США

Фото: GLOBAL LOOK press/Caro
Посольство США в Киеве выразило обеспокоенность решением президента России Владимира Путина признать выданные в Донецкой и Луганской народных республиках документы и считать паспорта граждан ДНР и ЛНР действительными вплоть до выполнения Минских соглашений. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров объяснял, что Москва пошла на такой шаг по гуманитарным соображениям.
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Несмотря на внимание мировой общественности к сложившейся на востоке Украины ситуации, Киев продолжает откровенно саботировать выполнение Минских соглашений. Такой подход несет в себе прямую угрозу для жителей Донбасса, в связи с чем российские власти приняли решение облегчить им перемещения через границу, признав выданные в ДНР и ЛНР документы.

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Подобный шаг, который может спасти множество мирных жителей Донбасса, уже вызвал острую реакцию Украины и других игроков на политической арене. В частности, выразило свое осуждение и некоторый испуг посольство США в Киеве. "Признание Россией документов сепаратистских "республик" тревожное и противоречит согласованным целям минских соглашений", – написали на своей странице в Twitter американские дипломаты.

Указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей президент России Владимир Путин подписал 18 февраля. Действовать документ будет до политического урегулирования ситуации в этих районах. Министр иностранных дел России Сергей Лавров уточнил, что речь идет о Минских соглашениях. Объяснил он и причины, по которым российские власти пошли на этот шаг.

"Руководствуемся мы при этом исключительно гуманитарными соображениями".

При этом западные политики продолжают настаивать, что принимать участие в выполнении достигнутых в Минске договоренностей должна Москва. Более того, вице-президент США Майкл Пенс на конференции в Мюнхене заявил, что только Россия и несет ответственность за выполнение этих соглашений. Москва же неоднократно подчеркивала, что не является субъектом этого документа, а наряду с БЕрлином и Парижем выступает в качестве международного гаранта.

Автор: Геннадий Куприянов19 февраля 2017, 16:32

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