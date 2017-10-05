Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

Венгрия объединится с Россией назло Украине

Вергенский Парламент в Будапеште. Фото: wikipedia.org
Дипломатическое положение Украины резко ухудшилось. Скандальный закон об образовании заставил власти Венгрии и Румынии договориться о совместном давлении на украинское руководство. Будапешт призывает Москву присоединиться к союзу, направленному против дискриминационных шагов Киева.
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Москва и Будапешт должны выступить с совместной декларацией, к которой могли бы присоединиться и другие страны региона. Общая цель - предотвратить форсированное превращение Украины в мононациональное государство.

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"Невозможно понять, почему они это сделали. Сейчас наша задача такова – уговаривать соседние страны, в том числе Россию, действовать совместно, выступить с общей декларацией, объединившись, давить на Украину", – заявил в интервью РИА Новости замглавы комитета по международным делам парламента Венгрии Мартон Генгеши.

Подписанный Петром Порошенко закон об образовании лишает школьников права учиться на национальных языках. Это противоречит всем мыслимым международным нормам, уверен политолог Владимир Брутер. "Реакция Венгрии и Румынии наглядно показывает, что Украина уже очень сильно "напрягает" всех своих соседей", – сказал политолог в эфире радио Sputnik. В то же время, по мнению эксперта, остальная Европа, скорее всего, опять закроет на это глаза – хотя происходящее сегодня на Украине во многом дело рук западных стран.

По новому закону, принятому на Украине, с 1 сентября 2018 года учиться на языках нацменьшинств можно будет в детском саду и начальной школе, параллельно изучая государственный язык. С пятого класса языки нацменьшинств можно будет изучать только как отдельную дисциплину. А с 1 сентября 2020-го образование станет полностью украиноязычным.

Мартон Генгеши напомнил, что у Венгрии есть инструмент для эффективного воздействия на восточного соседа: право вето при переговорах о вступлении в Евросоюз. "Мы можем заморозить диалог на любом этапе, и я очень надеюсь, что сделаем это, если Киев не даст задний ход", – предупредил венгерский парламентарий. В свою очередь, Брутер, комментируя эти слова, заметил, что Украину и без этого никто не собирается принимать в ЕС.

Автор: Андрей Евлампиев5 октября 2017, 14:37

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