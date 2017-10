Венгрия объединится с Россией назло Украине

Москва и Будапешт должны выступить с совместной декларацией, к которой могли бы присоединиться и другие страны региона. Общая цель - предотвратить форсированное превращение Украины в мононациональное государство.

"Невозможно понять, почему они это сделали. Сейчас наша задача такова – уговаривать соседние страны, в том числе Россию, действовать совместно, выступить с общей декларацией, объединившись, давить на Украину", – заявил в интервью РИА Новости замглавы комитета по международным делам парламента Венгрии Мартон Генгеши.

Подписанный Петром Порошенко закон об образовании лишает школьников права учиться на национальных языках. Это противоречит всем мыслимым международным нормам, уверен политолог Владимир Брутер. "Реакция Венгрии и Румынии наглядно показывает, что Украина уже очень сильно "напрягает" всех своих соседей", – сказал политолог в эфире радио Sputnik. В то же время, по мнению эксперта, остальная Европа, скорее всего, опять закроет на это глаза – хотя происходящее сегодня на Украине во многом дело рук западных стран.

#Poroshenko signed the law. Demonstratively spit on the constitution and 80% of the population of Ukraine, for which the Russian - native. pic.twitter.com/fiqgPN8L44