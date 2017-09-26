Венгрия закрыла Украине путь в Европу

Венгрия будет блокировать любое сближение Украины и Евросоюза из-за подписанного президентом Порошенко закона "Об образовании". В МИДе страны назвали документ позорным и пообещали Киеву, что в будущем его ждут большие проблемы, связанные с евроинтеграцией.

Правительство Венгрии решило блокировать все дальнейшие решения Европейского Союза, направленные на сближение с Украиной. Как заявил министр иностранных дел Питер Сиятро, это будет ответом Будапешта на подписание президентом Порошенко закона "Об образовании".

Пресс-служба внешнеполитического ведомства приводит его слова о том, что Порошенко декларировал стремление Украины быть ближе к Европе, но решение о подписании закона является "далеким от Европы, ведь был сделан огромный шаг в обратном направлении". В сообщении МИДа прямым текстом говорится о том, что Украина может забыть об интеграции с Европой.

Между тем, российские политики и эксперты считают, что подписанный Петром Порошенко закон об образовании нарушает Конституцию страны и международные обязательства Киева. Документ вызвал бурные дискуссии в обществе, но глава государства не прислушался к критике крайне спорного закона и 25 сентября 2017 года поставил под ним свою подпись.

Тем самым кампания по искоренению русского языка на Украине получила новое развитие. Согласно документу с 1 сентября 2020 года образование в Незалежной станет полностью украиноязычным.

Закон подвергли критике не только в России и Венгрии. Государственные деятели в Румынии, Молдавии и Болгарии уверены, что документ нарушает права нацменьшинств на Украине. Согласно закону, с 1 сентября 2018 года их дети будут изучать предметы в школе на родном языке, параллельно осваивая украинский. С пятого класса дети начнут учиться на исключительно на украинском языке.

Госдума и Совет Федерации России могут в среду, 27 сентября 2017 года синхронно заявить о нарушении права учиться на родном языке на Украине. На этот счет готовится специальное заявление, сообщил первый вице-спикер нижней палаты парламента Иван Мельников. Российские законодатели отмечают, что реформа образования на Украине уже вызвала резкую и обоснованную реакцию со стороны соседних стран, сообщает ТАСС.