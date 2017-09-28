Порошенко прогнулся после угроз из Евросоюза

Президент Украины Петр Порошенко допустил возможность изменений в скандальном законе "Об образовании". Это произошло после того, как нормативно-правовой акт резко раскритиковали в Евросоюзе.

По словам украинского лидера, документ может быть скорректирован после дискуссий с европейцами. Результаты переговоров президент Украины пообещал учесть в новой редакции закона о среднем образовании.

Порошенко заявил, что нормативно-правовой акт должен не отдалять Украину от Евросоюза, а, наоборот, сближать с ним. "Я бы очень просил нашего министра, чтобы мы не были пассивными, а активно защищали свое видение обязательных прав национальных меньшинств", – заявил глава государства, выступая перед работниками образовательной сферы.

Между тем именно судьба тех самых нацменьшинств озаботила европейцев. 25 сентября Порошенко подписал закон "Об образовании", согласно которому представители "нетитульных" наций будут обучаться на родном языке до пятого класса. После этого их образование будет вестись на мове, а национальный язык будет изучаться как дополнительный предмет. Полностью украинизировать образовательную систему в Киеве планируют до 2020 года.





Глава Незалежной заявил, что нормативно-правовой акт направлен на повышение роли государственного языка во всех сферах жизни общества. По его мнению, новый закон якобы обеспечивает равные возможности для всех, потому как гарантирует выпускнику школы высокий уровень владения украинским языком, без чего невозможно продвижение по карьерной лестнице.







Однако в Польше, Венгрии и Румынии считают иначе. Там уверены, что закон "Об образовании" ограничивает возможности для представителей этих национальностей полноценно обучаться родному языку на Украине.

Так, в Будапеште заявили, что будут блокировать любые попытки Киева сблизиться с Европой. Во внешнеполитическом ведомстве Венгрии отметили, что считают документ позором, пообещав Украине, что ее ждут большие проблемы на пути к евроинтеграции.

Тем временем, россияне отмечают проблемы в взаимодействии между Россией и Евросоюзом, свидетельствуют данные опроса "Рамблер". Так, 59% опрошенных граждан считают, что между Московй и Брюсселем установились натянутые, но не враждебные отношения. Еще 40% характеризуют их как ужасные и враждебные. Лишь 1% респондентов смог назвать отношения между Россией и Евросоюзом хорошими и партнерскими.