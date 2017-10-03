Путина обвинили в расколе Испании

Владимир Путин переживает за Испанию. Президент России признался в этом журналистам, комментируя ситуацию в Каталонии. Тем временем западные СМИ снова отличились "объективностью", назначив именно российского лидера ответственным за беспорядки во время каталонского референдума.

"Каталония провела референдум. Победил Путин". Так претенциозно озаглавлена статья в The Washington Post, посвященная испанским событиям. По мнению авторов статьи, после проведения плебисцита о независимости региона в выигрыше осталась Россия.

"Кадры, на которых испанская полиция по борьбе с уличными беспорядками стреляет резиновыми пулями и избивает дубинками потенциальных участников референдума в Каталонии, предоставили руководству этого региона идеальную историю о том, что репрессивное центральное правительство попыталось подавить попытку осуществления демократии", пишет издание.

После воскресного голосования глава каталонского правительства Карлес Пучдемон выступил с требованием о независимости региона. Он опирается на тот факт, что 90% из 2,2 миллиона проголосовавших высказались за отделение от Испании. Однако призыв Пучдемона поддержать независимость Каталонии был встречен холодно руководством Евросоюза, что должно было умерить амбиции главы каталонского правительства. Еврокомиссия поддержала Мадрид, заявив о незаконности голосования. Президент Трамп тоже сказал "нет" движению за независимость.

Поддержали каталонцев, по словам авторов статьи, лишь "руководимая сепаратистами Шотландия", венесуэльское "правительство-изгой". И, конечно же, "разведывательный и пропагандистский аппарат России, который мобилизовал свои СМИ и ботов в соцсетях в поддержку сепаратистов".

Похожие статьи появились как накануне, так и после воскресного референдума в европейских газетах. "Российская машина увеличила мощь своей работы в часы, предшествующие референдуму, в целях углубления раскола в Испании и Евросоюзе", – пишет испанская El Mundo. В качестве доказательства она приводит "рост активности связанных с Кремлем и Путиным пользователей сети Твиттер". Однако утверждение, что во всех бедах Испании виноват Путин, вызывает у каталонцев смех.

"Недавно я прочитал, что виной произошедшему в Каталонии стал президент России Владимир Путин. Я не могу передать, как мне было смешно! Все, что происходит, началось не сейчас, не вчера и не позавчера", – говорит каталонец Рубен Саул Диетц.

"Каталонцы так сильно удивлены тем, что их избивали в воскресенье, что находятся в состоянии шока. После франкистских времен все забыли, что такое может случиться в европейском государстве. Я была уверена, что будет жестокое подавление протестов. И, что очень печально, я не ошиблась. Прискорбно, что Мадрид готов на жесткие меры против своего, как они уверяют, народа", – цитирует "Газета.Ru" жительницу Барселоны Людмилу Наздрачеву.

Между тем официальный Мадрид, как это ни покажется странным, поблагодарил в МИД России за взвешенную позицию по каталонскому вопросу. В российском внешнеполитическом ведомстве ранее заявили, что развитие событий должно соответствовать испанскому законодательству. И президент России позже подчеркнул, что события в Каталонии – внутреннее дело Испании. Владимир Путин надеется, что кризис будет преодолен.