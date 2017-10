Путина обвинили в расколе Испании

"Каталония провела референдум. Победил Путин". Так претенциозно озаглавлена статья в The Washington Post, посвященная испанским событиям. По мнению авторов статьи, после проведения плебисцита о независимости региона в выигрыше осталась Россия.

"Кадры, на которых испанская полиция по борьбе с уличными беспорядками стреляет резиновыми пулями и избивает дубинками потенциальных участников референдума в Каталонии, предоставили руководству этого региона идеальную историю о том, что репрессивное центральное правительство попыталось подавить попытку осуществления демократии", пишет издание.

После воскресного голосования глава каталонского правительства Карлес Пучдемон выступил с требованием о независимости региона. Он опирается на тот факт, что 90% из 2,2 миллиона проголосовавших высказались за отделение от Испании. Однако призыв Пучдемона поддержать независимость Каталонии был встречен холодно руководством Евросоюза, что должно было умерить амбиции главы каталонского правительства. Еврокомиссия поддержала Мадрид, заявив о незаконности голосования. Президент Трамп тоже сказал "нет" движению за независимость.

Поддержали каталонцев, по словам авторов статьи, лишь "руководимая сепаратистами Шотландия", венесуэльское "правительство-изгой". И, конечно же, "разведывательный и пропагандистский аппарат России, который мобилизовал свои СМИ и ботов в соцсетях в поддержку сепаратистов".

Not a good look for Spain or the EU. #SelfDetermination #Catalonia pic.twitter.com/RwG6wqbm5n