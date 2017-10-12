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Политика

Санкт-Петербург превратится в парламентскую столицу мира

Вячеслав Володин. Фото: GLOBAL LOOK press\ Komsomolskaya Pravda
Санкт-Петербург на несколько дней станет парламентской столицей мира: 14 октября в городе на Неве откроется 137 ассамблея Межпарламентского союза. О важности этой встречи и беспрецедентном количестве ее участников рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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На ассамблею планируют приехать 99 председателей парламентов; из 173 стран-участниц союза своих представителей в Петербург направляют 153. Число руководителей законодательных органов власти, которые посетят ассамблею, Володин назвал беспрецедентным. По словам спикера Думы, это подчеркивает интерес к нашей стране.

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"Те, кто хотел объявить нам какие-то свои "фи", не приезжают. Можно говорить о том, что это одна-две страны. Мы слышим заявления Украины, которая призывает всех не ехать", – отметил глава нижней палаты парламента в интервью телеканалу "Россия-24".

В Петербург приедут и делегации из стран, представленных в Парламентской ассамблее Совета Европы – организации, которая лишила Россию права голоса. Володин не исключил, что тема отношений с ПАСЕ будет звучать на питерской встрече. Он напомнил, что ассамблея приняла регламент, который позволяет лишать права голоса национальные делегации.

"Это недопустимо, это не нравится никому, все считают, что это просто атавизмы и от них нужно избавляться. Более того, когда берут и лишают права голоса парламентскую делегацию, а фактически – страну, то теряется смысл в такой парламентской структуре", – отметил спикер.

Европейскому истеблишменту нужно думать о том, что неучастие российской  делегации в ПАСЕ означает, что все решения принимаемые без участия России, не распространяют в дальнейшем на нас каких-то обязательств.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин отметил, что ассамблея Межпарламентского союза пройдет в условиях, которые на Западе называют не иначе, как изоляция России. "Площадка ассамблеи МПС наглядно демонстрирует тщетность организации подобного рода процессов. Интерес к этому мероприятию громадный: широта представленных там мировых парламентов говорит сама за себя", – отметил политолог в интервью Dni.Ru.

Алексей Мухин. Фото: polit-info.ru

Мухин не исключил, что Россия может выступить на ассамблее инициатором решения серьезных европейских и общемировых проблем; в частности тех, которые возникли в Каталонии после проведения там 1 октября референдума о независимости. По мнению эксперта, Москва может поделиться своим опытом разрешения подобных конфликтов с европейскими парламентариями.  

В свою очередь, директор Института политических исследований Сергей Марков отметил важность развития межпарламентского сотрудничества, о котором, как о приоритетном направлении работы Госдумы не раз говорил ее спикер Вячеслав Володин.

"Важно донести позицию России до элит среднего уровня, которые зачастую не знают о ней в виду жесткой цензуры в европейских СМИ", – отметил политолог. Он также выразил мнение, что деятельность Парламентских ассамблей Совета Европы и ОБСЕ переживает сейчас этап деградации, а потому важно дать новый толчок развитию такой площадки для диалога, как Межпарламентский союз.

Сергей Марков. Фото: GLOBAL LOOK press

137-я ассамблея МПС пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 18 октября 2017 года. Межпарламентский союз основан в 1889 году, это старейшая и одна из наиболее авторитетных и влиятельных международных парламентских организаций, неформальное парламентское измерение ООН. Российскую делегацию на представительной встрече в Петербурге возглавят спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко.

Напомним, что в своей речи на открытии осенней сессии Госдумы ее спикер назвал развитие межпарламентских связей приоритетным направлением работы нижней палаты парламента. Вячеслав Володин отметил, что контакты с зарубежными коллегами необходимо наполнять конкретным содержанием.

Автор: Александр Комаров12 октября 2017, 20:21

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