Наглая провокация США взбесила Россию

В Госдепе США отказались назвать причину, по которой были сняты флаги, и то, когда они будут возвращены на место. При этом они сообщили, что на данный момент государственные символы России хранятся в зданиях консульства и торгпредства.

"Флаги с бывших консульских объектов российской собственности в Сан-Франциско и Вашингтоне были сняты. Они находятся на безопасном хранении в здании", – цитирует представителя Госдепа РИА Новости.

Российское диппредставительство в американской столице потребовало от властей США незамедлительно вернуть российские флаги на здания дипломатических объектов. Торгпред России в США Александр Стадник заявил, что снятие флага со здания представительства – наглая провокация, пишет газета "Известия".

Действия американских властей прокомментировал и глава российского диппредставительства в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он подчеркнул, что Россия выступала и выступает за налаживание прагматичного сотрудничества с США. При этом он заявил, что Москва требует прекратить захват своей дипломатической собственности и вернуть флаги нашей страны. Кроме того, Антонов отметил, что инцидент оскорбляет российские консульства.

We demand immediately returnsflags at @ConsulRussiaSF @RusTradeUSA buildings, prevents such incidents in t/ future https://t.co/lQsxkn7YxQ pic.twitter.com/u6WKM8iXvS