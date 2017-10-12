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Наглая провокация США взбесила Россию

Фото: GLOBAL LOOK press
Со зданий консульства России в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне были сняты российские флаги. Представители нашей страны расценили этот поступок как провокацию.
прочитано 1611 раз

В Госдепе США отказались назвать причину, по которой были сняты флаги, и то, когда они будут возвращены на место. При этом они сообщили, что на данный момент государственные символы России хранятся в зданиях консульства и торгпредства. 

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"Флаги с бывших консульских объектов российской собственности в Сан-Франциско и Вашингтоне были сняты. Они находятся на безопасном хранении в здании", – цитирует представителя Госдепа РИА Новости. 

Российское диппредставительство в американской столице потребовало от властей США незамедлительно вернуть российские флаги на здания дипломатических объектов. Торгпред России в США Александр Стадник заявил, что снятие флага со здания представительства – наглая провокация, пишет газета "Известия".

Действия американских властей прокомментировал и глава российского диппредставительства в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он подчеркнул, что Россия выступала и выступает за налаживание прагматичного сотрудничества с США. При этом он заявил, что Москва требует прекратить захват своей дипломатической собственности и вернуть флаги нашей страны. Кроме того, Антонов отметил, что инцидент оскорбляет российские консульства. 

Автор: Рудольф Великолепный12 октября 2017, 08:32

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