Наглая провокация США взбесила Россию
В Госдепе США отказались назвать причину, по которой были сняты флаги, и то, когда они будут возвращены на место. При этом они сообщили, что на данный момент государственные символы России хранятся в зданиях консульства и торгпредства.
"Флаги с бывших консульских объектов российской собственности в Сан-Франциско и Вашингтоне были сняты. Они находятся на безопасном хранении в здании", – цитирует представителя Госдепа РИА Новости.
Российское диппредставительство в американской столице потребовало от властей США незамедлительно вернуть российские флаги на здания дипломатических объектов. Торгпред России в США Александр Стадник заявил, что снятие флага со здания представительства – наглая провокация, пишет газета "Известия".
Действия американских властей прокомментировал и глава российского диппредставительства в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он подчеркнул, что Россия выступала и выступает за налаживание прагматичного сотрудничества с США. При этом он заявил, что Москва требует прекратить захват своей дипломатической собственности и вернуть флаги нашей страны. Кроме того, Антонов отметил, что инцидент оскорбляет российские консульства.
We demand immediately returns����flags at @ConsulRussiaSF @RusTradeUSA buildings, prevents such incidents in t/ future https://t.co/lQsxkn7YxQ pic.twitter.com/u6WKM8iXvS— Russia in USA ���� (@RusEmbUSA) 11 октября 2017 г.
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