США готовы начать войну с Россией

Противостояние России и США в Сирии достигло точки кипения. Американцы не собираются уступать завоеванные позиции и готовы к самому жесткому сценарию.

Ситуация в Сирии постепенно выходит из под контроля Вашингтона. Армия Асада при активной поддержке российских ВКС продолжают теснить боевиков "Исламского государства" (запрещено в России) и освобождать все новые территории.

В операциях против террористов участвуют и курды, которым покровительствуют США. На протяжении нескольких недель группировки, по сути выполняющие одну задачу, конкурировали в процессе освобождения захваченных игиловцами районов. Это уже привело к взаимным претензиям.

Сейчас ситуация в одном из районов Сирии, на восточном берегу Евфрата накалена до предела. И, вероятно, поэтому развивать военную кампанию там пока никто не решается. Такой подход каждой из сторон помогает избегать дальнейшего накала страстей, но рано или поздно захваченные террористами населенные пункты придется освобождать.

Эксперты уверены, что США и Россия будут спорить за территории, которые необходимо зачистить от террористов и это может привести к усугублению кризиса в отношениях двух стран.

Австралийский военный эксперт Джон Блакслэнд недвусмысленно намекает на то, что Штаты разрабатывают план войны с Россией на территории Сирии. "Сейчас есть программа на случай, если придется воевать с режимом Асада. Разумеется, учитывая присутствие России. США готовы к этому, но этого никто не хочет", – сказал Блакслэнд в интервью изданию "Свободная пресса".

Между тем, российские ВКС потеряли в Сирии бомбардировщик Су-24. Машина разрушилась во время взлета с авиабазы "Хмеймим". Летчики не успели катапультироваться и погибли. Предварительная причина катастрофы – техническая неисправность самолета.