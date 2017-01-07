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7 января 2017
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В гостинице на северо-востоке Москвы произошел пожар

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В гостинице-ресторане на северо-востоке Москвы произошел пожар, передает ТАСС. Его общая площадь составила 700 квадратных метров. По состоянию на 08:45 мск пожарные полностью ликвидировали возгорание. На месте продолжают работать экстренные службы, которые разбирают обрушившиеся конструкции и заливают их водой. По данным службы скорой помощи, при пожаре погиб один человек, еще девять пострадали. При этом четверым пострадавшим потребовалась госпитализация, пятерым помощь была оказана на месте. Сообщается, что причиной пожара могли стать неосторожное обращение с огнем либо неисправность электрооборудования.

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