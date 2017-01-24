Женщину обстреляли из пистолета на МКАД

В Москве на 105-м километре внешней стороны МКАД злоумышленники обстреляли из пистолета автомобиль Ford, передает Life.ru. Пострадала сидевшая за рулем женщина, информация о ее состоянии уточняется. На месте работают сотрудники скорой помощи и полиции, выясняются причины случившегося.