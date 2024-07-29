Свободным станет вход на мероприятия, которые пройдут на основной сцене фестиваля "Театральный бульвар"

В программе фестиваля запланированы спектакли, иммерсивные представления и театральные эксперименты.

Вход на мероприятия, которые будут проходить в амфитеатре «Яма» в рамках фестиваля «Театральный бульвар», будет осуществляться на безвозмездной основе. Подобное решение принять в связи с большим количеством людей, желающих посетить постановки на большой сцене.

Гости смогут посетить мероприятия фестиваля «Театральный бульвар» в порядке живой очереди. Отметим, что ранее гости свободно посещали все площадки, кроме основной сцены в амфитеатре «Яма» на Покровском бульваре и иммерсивных спектаклей с использованием наушников. На них было необходимо зарегистрироваться.

Все фестивальные мероприятия «Театрального бульвара» проходят в рамках реализации масштабного проекта «Лето в Москве». Организаторы запланировали проведение спектаклей, концертов, театральных экспериментов, иммерсивных представлений.

Взрослых и юных гостей приглашают посетить амфитеатр «Яма». На данной локации будет проведено большое количество спектаклей и представлений.

3 августа зрители смогут увидеть «Одиссею Маяковского». В вечернее время гостям покажут пластический спектакль под названием «Будет что почитать».

4 августа состоится постановка «Преступление и наказание», а также спектакль «Танго на шестерых» и «Сказка о вечном панке». Организаторы предупреждают, что возможны изменения в репертуаре и времени показа. Рекомендуется уточнять актуальное расписание на официальном сайте фестиваля.

Напомним, что Фестиваль «Театральный бульвар» проходит с 15 июля по 11 августа. Его организатором выступает столичный департамент культуры.

Мероприятия проходят на семи площадках. Каждая из них имеет свою тематику. Так, Тверской бульвар посвящен оперетте, Пушкинская площадь — музыкальному театру, а площадка на Сретенском — сценическому оформлению и костюму. На Страстном бульваре можно погрузиться в иммерсивный и визуальный театр, программа на Цветном бульваре посвящена цирку, а сцена на Чистопрудном бульваре отведена экспериментальному театру.