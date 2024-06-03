Московские парки подготовили насыщенную программу для первых летних выходных

Сад имени Н.Э Баумана
1 июня детей и взрослых приглашают на творческие мастер-классы по созданию поделок с эффектом иллюзий. Позже гостей ожидает концерт, приуроченный к празднованию Международного дня защиты детей.
2 июня все желающие смогут увидеть выступление коллектива, играющего на ударных инструментах.
Парк «Красная Пресня»
31 мая будет проходить мастер-класс для начинающих художников. Профессионалы поделятся опытом и покажут, как можно быстро освоить сложные техники написания картин.
1 июня особенно интересным посещение парка станет для любителей шахмат. В финале турнира гостей будет ждать сражение с настоящим гроссмейстером. Для тех, кто любит подвижные развлечения, состоится зарядка, квест и игра в казаки-разбойники.
Все желающие смогут принять участие в мастер-классе по созданию бумажного торта, крыльев бабочки и даже настоящего барельефа из сухоцветов.
Парк искусств «Музеон»
1 июня на Крымской набережной будет проходить занятие по астрономии. Каждый участник получит возможность понаблюдать за солнечной активностью и получить ответ на вопрос от профессионального астронома.
В этом же парке организуют занятия для ребят, которые интересуются профессиональной журналистикой. Дети и подростки смогут попробовать себя в ролях режиссера, ведущего или корреспондента.
Парк «Ангарские пруды»
1 июня для детей будет проведен мастер-класс по созданию фоторамки. Гостей, желающих научиться делать своими руками открытку с подвижными элементами, будут ждать на бесплатном обучающем занятии. Любителей рисовать картины кофе приглашают посетить специализированную площадку. В рамках этой встречи планируется раскрыть секреты мастерства.
Предусмотрена и концертная программа. Коллективы споют для гостей русские народные, джазовые композиции, а также современные поп-сочинения в хоровой аранжировке.
Парк «Сокольники»
1 июня состоится старт спортивного проекта. Он направлен не только на формирование здорового образа жизни, но и привлечение внимания к вопросам донорства костного мозга.
Детей и взрослых, которые посетят парк, ждут также выступления вокальных и инструментальных коллективов, шоу мыльных пузырей.
2 июня запланировано проведение мастер-класса по современным танцам.
Перовский парк
1 июня пройдет инклюзивный концерт, на котором выступят воспитанники столичного культурного центра. Запланирован и мастер-класс для любителей потанцевать. Занятие проведет сертифицированный тренер.
Сад «Эрмитаж»
1 и 2 июня гостей приглашают на лекции различной направленности. Для детей и подростков подготовлены интерактивные и игровые зоны. Для любителей песен и танцев состоится концерт на сцене.
Парк 50-летия Октября
1 июня состоится интерактивная программа. Всех гостей с Днем защиты детей поздравят клоуны, жонглеры и акробаты. Продолжит праздник шоу мыльных пузырей. В завершении дня на сцене парка выступят певцы и танцоры.
Парк «Кузьминки»
1 июня серию праздничных мероприятий откроет забег малышей. Участники, которые уже научились ходить, смогут показать свои умения в гонке на беговелах. Для гостей постарше подготовлены конкурсы на свежем воздухе, обучающие занятия и выступления музыкальных коллективов.
Лианозовский парк
2 июня воздушные гимнасты продемонстрируют невероятные трюки и мастерство прямо на центральной площади.
Музей-заповедник «Коломенское»
1 июня основной темой всех мастер-классов и мероприятий станет народное творчество. Гостям покажут основные промыслы, которые все еще популярны в современном мире.
Парк Горького
1 и 2 июня детей и взрослых порадуют артисты театра, цирка, танцоры и певцы. Гости не только смогут увидеть спектакли, но и поучаствовать в экспериментах и мастер-классах.
Усадьба Воронцово
1 июня на одной локации соберутся представители 20 регионов страны. Все они примут участие в конкурсе, который приурочен к году семьи в России. Гостей ждут песни и танцы.
Музей-заповедник «Царицыно»
1 июня на концертной площадке будут проходить конкурсы, встречи с экспертами, театральными деятелями и знаменитыми певцами. Родители детей с особенностями развития получат возможность проконсультироваться у педагогов и психологов.
Для юных гостей подготовлена программа, включающая активные игры на свежем воздухе.
Парк «Фили»
1 июня все желающие получат возможность принять участие в благотворительном фестивале. На сцене споют и станцуют юные артисты.
Парк Олимпийской деревни
1 июня детей и взрослых приглашают погрузиться в волшебный мир цирка. Гостей будут развлекать жонглеры, клоуны и артисты.
Детским парк имени Прямикова
1 июня запланировано проведение программы для юных гостей. Ребятам расскажут и покажут, как правильно ориентироваться в пространстве. Объяснят малышам алгоритм действий в ситуации, когда он заблудился.
Усадьба Кусково
1 июня пройдет концерт, в котором примут участие вокально-инструментальные коллективы. Для юных гостей подготовлены мастер-классы. В усадебном парке откроется выставка работ детей – учеников художественной школы.
Парк «Ходынское поле»
1 июня запланировано проведение концерта, приуроченного к празднованию Дня защиты детей. На сцене выступят вокальные и хореографические коллективы.
Парк Дружбы
1 июня детей и родителей ждет увлекательная программа. Она будет включать в себя эстафеты, развлечения и приятные сюрпризы. Для малышей организуют показ сказки кукольного спектакля.
Бабушкинский парк
1 июня ребята получат возможность принять участие в мастер-классах, которые проведут представители творческих профессий.
Сквер по Олонецкому проезду
1 июня пройдет семейный забег. Мероприятие направлено на популяризацию здорового образа жизни. Принять участие смогут и малыши, и взрослые участники.
Парк «У Джамгаровского пруда»
1 июня гости приглашаются на интерактивный спектакль, который поможет малышам понять, почему важно соблюдать ПДД. Ребят также ждут веселые конкурсы и эстафеты.
Ландшафтный парк «Митино»
1 июня для гостей планируется организовать сразу несколько мастер-классов, направленных на получение знаний в сфере ИТ-технологий. Занятия будут интересны как детям, так и взрослым.
Парк «Дубки»
1 июня приглашает активных мам и детей. Для женщин организуют танцевальные разминки и розыгрыши призов. Для малышей создадут специальную зону с аниматорами и игрушками.
Гончаровский парк
1 июня гостям расскажут, как создать большую картонную аппликацию своими руками. На мастер-класс приглашают всех желающих.
Измайловский парк
1 и 2 июня организован велопробег. Принять в нем могут участие все, кто умеет управлять велосипедом, самокатом, беговелом или скейтбордом. Единая для всех дистанция составит 550 метров.
Сиреневый сад
1 июня детям и родителям расскажут, как правильно ухаживать за растениями. Посетители получат возможность самостоятельно посадить культуру и все лето наблюдать за ее ростом.
Московская усадьба Деда Мороза
1 июня для гостей будет организована развлекательная программа. Детей и взрослых ждут увлекательные интерактивы, а также конкурс талантов.