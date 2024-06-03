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Творчество и спорт: как прошли первые выходные "Лета в Москве. Все на улицу!"

Творчество и спорт: как прошли первые выходные "Лета в Москве. Все на улицу!"
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Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" стал ярким событием для горожан и гостей столицы. Он привлек более 220,5 тысяч посетителей только за первые два дня.

Мероприятия фестиваля были крайне разнообразными: спорт на набережных и в парках, танцевальные флешмобы, литературные чтения, творческие мастер-классы и выступления музыкантов. Это лишь начало, поскольку фестиваль будет проходить до 8 сентября, ожидая участие более 25 миллионов человек.

В рамках фестиваля было проведено 2,5 тысячи мероприятий в разных частях города. Гости могли заняться спортом, поучаствовать в танцевальных мероприятиях, литературных чтениях и посетить творческие мастер-классы. В парках проходили различные мероприятия, включая творческие занятия, концерты, литературные чтения и спортивные соревнования.

Фото: Mos.ru

Чемпионат Москвы по игре "Камень, ножницы, бумага" привлек множество участников, а также были организованы мастер-классы по фехтованию и игре в настольный теннис. Также гости имели возможность насладиться интерактивным спектаклем "Там, на неведомых дорожках" и участвовать в чемпионате Москвы.

Фото: Mos.ru

Проект "Спортивные выходные" предоставил возможность заниматься спортом на свежем воздухе, включая тренировки на пляжах и в различных районах столицы. Проект "Мой спортивный район" продлится до конца сентября, предлагая жителям столицы широкий выбор спортивных занятий. Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" стал отличной возможностью для всех желающих заняться спортом, познакомиться с новыми видами деятельности и насладиться летними развлечениями под открытым небом.

Фото: Mos.ru

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3 июня 2024, 12:50
Фото: Mos.ru
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