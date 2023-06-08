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Четверг 8 июня

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В районе Южное Медведково построят культурно-досуговый центр

В районе Южное Медведково построят культурно-досуговый центр
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Открытие КДЦ станет очередным примером ликвидации объекта незавершенного строительства в Москве.

Власти Москвы внимательно следят, чтобы у жители всех районов города имели доступ к необходимой социальной инфраструктуре. Речь идет не только об учреждениях образования и здравоохранения, но и о многофункциональных культурно-досуговых центрах.

Один из них планируется открыть в районе Южное Медведково. Его построят на улице Полярной на месте незавершенного одноименного кинотеатра. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, общая площадь объекта на северо-востоке столицы составит около девяти тысяч квадратных метров. Также чиновник отметил, что реконструкция кинотеатра "Полярный" началась еще в 2005, однако через несколько лет инвестор приостановил работы из-за дефицита финансирования, после чего договор с ним был расторгнут.

По словам главы столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина, открытие КДЦ станет очередным примером ликвидации объекта незавершенного строительства в Москве. Более того, руководитель ведомства уверен, что новый объект социальной инфраструктуры сможет удовлетворить потребности местных жителей.

Он подчеркнул, что власти начали вовлекать в хозяйственный оборот города незавершенные объекты с 2011 года. Для этих целей мэр Москвы Сергей Собянин распорядился создать оперативную группу в составе столичного Стройкомплекса.

Так, за минувшие годы столичным властям удалось закрыть вопросы по 643 объектам, 260 из которых возобновили работу. Еще 186 ввели в эксплуатацию. 197 недостроев пришлось демонтировать, а на их территории провести благоустройство.

Кстати, по данной ситуации проведено исследование. Его результаты представил декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко:

"Проведенное недавно исследование показывает высокий потенциал доверия к проектам редевелопмента в общественном мнении. В то же время, когда респондентов спрашивают о том, что приоритетно должно быть в старых зданиях после реконструкции, горожане довольно редко называют жилые помещения, чаще выражая готовность размещать в таких зданиях объекты социальной или деловой инфраструктуры".

8 июня 2023, 15:05
Фото: mos.ru
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