"Человек не может умереть позже срока": нумеролог рассказала о дате смерти

Каждый из нас проходит свой отрезок пути.

Понятие судьбы связано с массой теорий, которые нередко противоречат друг другу. Приверженцы эзотерических учений по-разному отвечают на вопросы о сущности жизненного цикла и этапах земного существования. Тем временем нумеролог Илаха Самедова уверена, что смерть каждого человека уже прописана в его программе.

"Нам дается определенный отрезок жизни, и человек не может умереть позже этого срока", — поделилась с телеканалом "360" эксперт по цифрам. По ее словам, по этой причине одни выживают в страшнейших катастрофах, а другие гибнут.

Тем не менее, полагает специалист, смерть может настигнуть раньше, чем запланировано свыше. Все из-за "ям" — испытаний, с которыми приходится сталкиваться каждое десятилетие. Иначе говоря, это промежутки возраста, в которые возрастает риск оказаться на грани.



Нумеролог уточнила, что одна цифра из кода жизни всегда содержится в дате смерти — так уж заведено. Согласно представлениям эксперта, эта особенность тоже несет своеобразную символику. По совпадающей цифре якобы можно понять, какое из уготовленных испытаний человек не прошел. Расшифровку также пытаются проводить по месяцу смерти.