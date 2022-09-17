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Lifestyle
Магия позирования: Почему важно стоять в правильном положении перед объективом камеры?

Магия позирования: Почему важно стоять в правильном положении перед объективом камеры?

Евгения Кулешова

Евгения Кулешова блогер

 Тренер по позированию и походке, эксперт по риторике тела и блогер. Преподаватель "риторики тела" академии топ-менеджмента МВА.
Век социальных сетей и фотокамер в кармане диктует нам – фотографируйся!
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Еще десять лет назад мы делали фото разве что на паспорт, и лишь единицы ходили на профессиональные фотосессии. Сегодня же фотографом назвать можно буквально каждого. И от камеры не скрыться – в окружении всегда найдется любитель сделать фото на память.

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Бывать в кадре стало нормой и даже необходимостью – для аватарки в соцсетях, резюме, на сайт знакомств, да и просто создавать воспоминания хочется многим. Однако не многие понимают, что у камеры есть свои правила, и она может как улучшать наше изображение, так и ухудшить. Причем второе часто расстраивает и даже формирует неадекватную самооценку – особенно у женщин.

Отвечая на вопрос "зачем уметь позировать", я в первую очередь говорю – чтобы нравиться себе! Достаточно выучить нехитрые правила позирования и потренироваться – тогда на фото вы будете видеть себя настоящую, а не тетку на десять лет старше и на столько же килограммов тяжелее. И можно не зависеть от профессионального фотографа, а получаться на фото даже руками мужа! А насколько разнообразнее можно быть на фото благодаря позированию!

Вы наверняка замечали, что вроде бы в разной одежде и в разных местах делаешь снимки, а они все одинаковые. Позирование также решает вопрос со скованностью и стеснением перед камерой: зная, что делать перед объективом, мы уже не боимся фотографов! Позирование – прекрасный способ развивать свое тело и ощущение себя в пространстве. Возможность побыть немного актрисой и воплотить какой-то вымышленный образ так же стала приятным способом провести время и посмотреть на себя под новым углом.

Умение позировать решает вопрос не только вашего возраста и размера на снимке, но и вашего впечатления на зрителя. Ведь, если вы стоите с закрытыми жестами, сутулитесь или излишне смотрите исподлобья. впечатление от вас будет не самое приятное, а люди, видящие ваше фото не заметят вас, не запомнят, не будут доверять и не захотят ничего купить. Если зрители – только ваши друзья и родственники, они могут посмеяться. И это не так страшно, как то, что вы рассчитывали этим фото привлечь внимание потенциальных клиентов.

Сегодня фотография кроме основной своей функции обрела новую роль – создавать впечатление, вызывать доверие и побуждать к действию. В целом она и раньше выполняла эти роли, но именно сегодня рекламироваться и продавать через социальные сети стали не только крупные компании, но и частные лица. Научившись позировать, вы сможете влиять на поведение зрителей, располагать их к себе.

Наука невербалика изучает позы, жесты и мимику, влияющую на принятия решений на подсознательном уровне. Если учитывать это в позировании для фото, можно достигать удивительных результатов. Осознайте, что любое положение тела в пространстве – уже поза, а значит, позирование пригодится не только на фото, но и в жизни.

Кстати, в жизни позировать гораздо проще: глаз воспринимает нас трехмерно, а также вживую мы чувствуем харизму и обаяние человека в полной мере. На фото же позировать придется в камеру, учитывая, что фото, как замороженное мгновение, в котором вы можете потерять свой шарм, если снимать не с той точки, не в том освещении и в невнятной позе.

Итак, резюмируем, почему же важно уметь позировать сегодня, даже если вы не модель или фотограф?

  1. Чтобы нравиться самой себе, а не расстраиваться;
  2. Чтобы быть разнообразной на фото и исследовать себя;
  3. Чтобы влиять на зрителей и побуждать их к нужному вам действию;
  4. Чтобы у вас были приятные и актуальные фото для необходимых социальных нужд;
  5. Чтобы не чувствовать себя жертвой фотографа, а наслаждаться и быть звездой в кадре.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 17 сентября 2022, 23:17 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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