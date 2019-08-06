Три способа эмоциональной очистки

"Все негативные эмоции вызывают психосоматические реакции в нашем теле. "От страха в животе пусто стало" – напряглись мышцы гладкой мускулатуры брюшной полости, "ответственность как гора с плеч свалилась" – расслабились мышцы шеи и верхней части спины, "обида комом в горле застряла" – спазмировались мышцы гортани. Мышечное напряжение, вызванное негативными переживаниями, незаметно копится и в конце концов выливается в психосоматические болезни, связанные с давлением, ЖКТ, дыханием, позвоночником, суставами и так далее. Если не избавляться от напряжения, психосоматика неизбежна", – уверен психолог.
МЕТОДЫ ПСИХОГИГиЕНЫ
Физические упражнения
Они заставляют мышцы напрягаться и расслабляться. Спазмы рассасываются, нервные ткани получают питание. Еще древние врачи заметили, что такие простые физические упражнения, как гимнастика, быстрая ходьба или легкий бег, благоприятно сказываются на самочувствии. Почему? Да потому что, расслабляя мышцы, вы снимаете психосоматическое напряжение, а именно психика в 70% случаев является причиной болезней. Отсюда знаменитые рекомендации о ежедневном моционе – быстрой прогулке в течение 10-15 минут.
Определить достаточность нагрузки очень просто: вы должны слегка вспотеть. Конечно, фитнес-зал еще лучше. Йога – отлично! Танцы – великолепно! Чем больше задействованных мышц, тем заметнее эффект. Словом, танцуйте, бегайте, прыгайте и будете счастливы. И это не просто пожелание, а серьезная научно-психологическая рекомендация.
Релаксация
Это специальные упражнения на расслабление. Сожмите руку в кулак. Сделали? А теперь еще сильнее! Сейчас сосредоточьтесь и сожмите изо всех сил! Теперь расслабьтесь. Такое сосредоточенное последовательное глубокое расслабление затрагивает все мышцы и ткани организма, в том числе нервные. Так снимается психосоматическое напряжение.
Эмоциональные триггеры
Еще один способ избавления от негатива – соприкасаться с объектами, вызывающими сильные эмоции: литература, кино, искусство, музыка. Не ширпотреб, а именно большое искусство. Классика обладает особым свойством влиять на глубинные слои подсознания – заставляет волноваться, сопереживать, сочувствовать. Недаром говорят, что искусство очищает душу. Обычный поход в музей не пойдет – нужно созерцать, вслушиваться, вчитываться, открывать душу для очищающего света искусства, который смоет весь негатив и оставит чувство прекрасного. Это работало раньше, работает и сейчас. Если будете пользоваться этими методиками регулярно, то вскоре ощутите, насколько спокойнее вы стали.
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