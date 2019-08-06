Три способа эмоциональной очистки

Каждый день мы принимаем душ. Это называется гигиена – очищение тела. А как много людей освобождается от негативных эмоций? Ведь в этой сфере тоже велико загрязнение: негативные новости, обиды, конфликты с начальством, стрессы, семейные ссоры. Все это психологическая грязь. Как избавиться от нее, чтобы не стать эмоциональными неряхами и не подхватить нервное расстройство, рассказал психолог Александр Шахов.

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