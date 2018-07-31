Гипноз в бизнесе: технологии влияния и манипуляций

Еда Путешествия Мода и красота Афиша

Самое читаемое

"Довел бабку!": россияне возмущены новым интимным фото Солнцева с женой-пенсионеркой
Больной раком Юдашкин выглядит худее красавицы-жены
Звезда "Сватов" после убийства матери решила лечь в психушку
Ксения Стриж опровергла слухи об усыновлении
Выпущено официальное объявление о закрытии Крымского моста
партнеры
Вторник 31 июля
Лента новостей
19:27
В Москве турист исколол мать ножом за "чрезмерную заботу"
19:18
Юная россиянка с битой вымогала деньги у подростка
18:41
В ДНР заявили о вхождении в состав России
18:33
В Африке убили троих российских журналистов
18:30
13-летняя родившая школьница взбесила одноклассников ребенком
18:20
Застрявшего на горе российского альпиниста спасли в Пакистане
17:36
"Набросился в лифте": Москву взбудоражил новый маньяк-лизун
17:24
Кейт Миддлтон и Меган Маркл объединила общая беда
16:55
"Пробила дно": Бузову растерзали за связь со скандальным рэпером
16:37
"Не любит, не любил и не нужны": жена Аршавина о его детях от Барановской
16:22
Порошенко поджигает Донбасс перед войной в Крыму
16:15
Взбесившийся россиянин разнес квартиру бывшей жены
16:11
Молодая невеста российского миллиардера в мокром бикини покорила Сеть
15:55
Захарова отчитала Европу за шашни с Порошенко
15:46
Путин нанес Трампу сокрушительный удар
15:39
"Организм ослаб": сестра рассказала об онкобольном Кобзоне
15:38
48-летняя Наоми Кэмпбелл впервые станет мамой
15:25
Актрису Кузнецову убил рак
15:24
Трусы и голые груди: самые сексуальные наряды "Жары"
15:20
Шепелев разоблачил родившую любовницу 87-летнего Краско
15:05
Бездельнику Януковичу крепко врезали за нытье
15:02
Басков ушел к Богу после тяжелой болезни
14:57
Самая толстая девушка сбросила 100 килограммов
14:47
Уфимец угнал бульдозер и продал его по частям
14:47
Меган Маркл уличили в странностях
14:37
Жителю Удмуртии грозит 20 лет тюрьмы за насилие над падчерицей
14:28
Жительница Татарстана выбросила в окно трехмесячную дочь
14:25
Охрана ехала полчаса: детали ограбления Левы из "Би-2"
14:06
Владелец гаража хочет засудить МЧС за спасение собаки
14:05
Интимное фото Гузеевой с мужем Королевой всплыло в Сети
14:03
У внучки Елизаветы II случился выкидыш
13:50
Московского студента обокрали на 5,5 миллиона рублей
13:40
Мужчина ограбил собутыльницу с помощью ложки
13:31
Как насильник Хачатурян дрессировал дочек-рабынь
13:28
"Разбитый инсультом" Лукашенко появился на людях
13:18
Появилось универсальное средство от гриппа
13:09
Двое жителей Подмосковья задержаны за мошенничество на миллионы рублей
13:05
Главная версия происхождения неизвестной болезни Жукова
13:03
Infiniti QX80: Могучий и ласковый зверь
12:48
Подглядывание за учителями обошлось трудовику в 40 тысяч рублей
12:42
Актриса Кузнецова скрывала смертельную болезнь
12:39
"Сильные боли": Запашный рассказал о госпитализации
12:38
"Врал, что предохраняется": обрюхаченная звезда "Дома-2" обчистила квартиру любовника
12:33
Дамские сумки перестанут считаться ручной кладью при перелетах
12:19
Порошенко обрадовался удару Запада по Крымскому мосту
12:14
НАТО напугали дерзким нападением России
12:07
У отца Канье Уэста диагностирован рак
12:01
Обнаружен спасающий от рака фрукт
11:55
Семья извергов насиловала рабыню-аутистку и кормила ее прахом матери
11:54
Героическую игру Акинфеева отметили созданием эксклюзивного iPhone X
11:50
Сколько жилья построят по программе реновации
11:48
Соблазнительная Захарова произвела фурор на ланче у Верника
11:41
"Толстым изменяют": названа причина разлада в семье Ани Лорак
11:31
"При мне на сцену он не выйдет": министр культуры запретил концерты Киркорова
11:19
Американцы испугались "Адмирала Горшкова"
11:15
Самосвал разнес пешеходный мост в Москве (видео)
11:11
Неожиданный поворот в деле об убийстве москвичками отца-насильника
11:02
Аскольд Запашный экстренно госпитализирован
10:52
Голливудские звезды вступились за уволенного режиссера-шутника
10:48
Росту цен на бензин придумали объяснение
10:45
"Сунула свой нос": Стриженову атаковали прямо дома
10:40
Найдено эффективное средство от облысения
10:37
Специалисты назвали самый сложный предмет на ЕГЭ
10:13
Бывшая возлюбленная Табакова снялась голой
10:11
В WhatsApp проник жуткий вирус
10:05
Лева из "Би-2" пострадал от действий домушников
10:04
Опухшую Бузову спасают капельницами
09:59
Крымский мост попал под санкции
09:46
В Черногорске вор вынес из дома чугунную плиту
09:39
Юлия Снигирь похудела до "прозрачности"
09:27
Красноярский таксист избил недовольного ценой пассажира
09:18
Врач откровенно рассказал об осложнениях у Хабенского
09:10
Актер Васильев неожиданно воскрес в сериале "Сваты"
09:08
Крымские пограничники поймали украинца с рюкзаком патронов
08:55
Мужчина убил свою мать в присутствии ребенка
08:49
Внуки российского миллиардера живут в нищете
08:45
Иностранцы устроили драку на топорах во Владивостоке (видео)
08:33
Решение принято: что будет с шоу "Дом-2" после сноса
08:21
Страдающий неизвестной болезнью Сергей Жуков не может петь
08:18
Странности в деле об убийстве девочками отца-насильника вызвали шок
08:16
В Пакистане спасли российского альпиниста
00:01
Приезд Зары в Баку вынудил Лолиту выступить с заявлением
22:00
День падения Крымского моста отметят народными гуляньями
22:00
Младшая дочь растет точной копией Аршавина
21:58
Слабоумие и отвага: бросавшегося на хищников пса съел крокодил (видео)
21:57
Зарезавшие отца-садиста сестры признали свою вину
21:37
"Украл и подарил друзьям": Порошенко обвиняют в госизмене
21:31
Кто разбил счастливую семью Ани Лорак
21:24
Скончалась актриса Наталья Кузнецова
21:07
Елизавета II избавляется от уникального лимузина за 164 миллиона
21:03
Трогательное обращение вдовы к Мурату Насырову
21:01
Олимпийская чемпионка трагически погибла в 38 лет
20:47
Дочь высказалась о беременности Даны Борисовой
20:34
Известная российская спортсменка умерла после тяжелой болезни
20:26
Красавица-россиянка стала жертвой американского маньяка
20:23
Под Нижним Новгородом байкер разбился в ДТП
19:59
В Омске при пожаре погиб четырехлетний ребенок
19:50
"Вдул так вдул": Карпин прилюдно посмеялся над беременной женой
19:49
Что получила Москва от чемпионата мира
19:40
Выпавшая из окна многоэтажки россиянка чудом выжила
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Гнойник лопнул: Гузеевой вынесли приговор
Красавица Цымбалюк-Романовская показала свои деликатесы
В эфире Первого канала озвучили неутешительный диагноз Казаченко
Новые данные о состоянии тяжелобольного Кобзона
Кто разбил счастливую семью Ани Лорак
Опухшую Бузову спасают капельницами
Lifestyle

Гипноз в бизнесе: технологии влияния и манипуляций

Фото: GLOBAL LOOK press
Бытует мнение, что гипноз – это необратимые изменения с человеческим сознанием, проводимые в гипнотическом кресле. Такое представление о гипнозе вызывает страх и недоумение о том, как его можно использовать, особенно если это касается бизнеса. А тем временем лучшие ораторы человечества нередко используют гипноз в своих выступлениях. Содержит его в себе и эффективная реклама. И даже опытные переговорщики в процессе коммуникации используют приемы гипноза.
прочитано 267 раз

Гипноз – это в первую очередь коммуникативная технология, эффективная с точки зрения влияния на людей, благодаря своим правилам и инструментам. С некоторыми из них с читателями Dni.Ru поделилась известный бизнес-коуч, психолог, эксперт в области психологии бизнеса, кандидат наук, Ангелина Шам.

Что управляет поведением людей

Гипноз как коммуникативная технология – это управление воображением людей. Все мы думаем и принимаем решения картинками. Благодаря тому, что нашим поведением управляет фантазия, существуют дорогие бренды, которые состоят из самого продукта и стоимости воображения людей относительно этого бренда. Управление образами людей является мощным инструментом влияния на их сознание, так как человек не может противостоять появлению в его голове образа.

Фото: GLOBAL LOOK press

Люди часто в переговорах создают, сами того не осознавая, неправильные, демотивирующие образы.  Например, представьте: вы что-то предлагаете человеку на переговорах, а он вам отвечает: "Я не хочу". Большинство людей в таком случае задают вопрос: "Почему?". И в этом есть негативный гипноз, потому вы запускаете у человека поиск ответов, он видит невыгодные вам образы и убеждается в своем нежелании. Поэтому вопрос "Почему" является самым гипнотическим вопросом. Можно спросить: "Почему ты меня не любишь?", и этим вопросом ухудшить к себе отношение. А можно спросить: "И почему ты меня так любишь?", и даже если вы зададите этот вопрос в шутку, вы запустите в голове человека позитивные образы.

Польза и вред от частички "не"

Любую информацию, которую человек слышит, он воспринимает на двух уровнях: сознательном и бессознательном. Сознательное воспринимает все буквально, а вот бессознательное не воспринимает частицу "не". Некоторые процессы в нашем мозге не управляются сознанием. Например, вы не можете специально что-то забыть или вспомнить, начать и прекратить волноваться, не представлять какой-то образ, если он вдруг возник в голове. Эти процессы управляются нашим бессознательным. Поэтому следует с осторожностью применять частичку "не" со словами.

Представьте себе, вы говорите человеку "не волнуйтесь, не беспокойтесь, это не страшно", но на бессознательном уровне он слышит "волнуйтесь, беспокойтесь, это страшно" и начинает неуправляемо волноваться. Одна из распространенных гипнотических команд, которую люди щедро дают друг другу – это команда "не забудь". Бессознательное сразу выполняет эту команду и забывает информацию, а сознанию приходится прикладывать большие усилия, чтобы вспомнить.

Фото: GLOBAL LOOK press

Иногда случается, что сознательное проигрывает. Частица "не" может играть и полезную роль. Это происходит, когда вам надо передать не совсем позитивную информацию, но вы не хотите создавать в голове человека негативные образы. Например, вы хотите сказать, что вы больны. Но если вы так и скажете, то у человека возникнут образы болезни и это как минимум испортит ему настроение, а как максимум, его бессознательное решит, что это является командой к действию и спровоцирует болезнь человека.

Именно поэтому, те негативные устрашающие надписи на пачках сигарет, которые сейчас делают в борьбе с курением, скорее спровоцируют написанные на пачке недуги, чем вызовут желание бросить курить. Передать негативную информацию, не гипнотизируя бессознательное человека на негативные команды, можно заменив негативное слово на позитивное с частичкой "не". Вы можете сказать "я не здоров" вместо "я болен", "мы не обрадовались" вместо "мы огорчились", "будьте здоровы" вместо "не болейте", "ставь крепко ноги на землю" вместо "не упади". Помните, бородатый анекдот, "Объявление в бане: "занавесками не вытираться". "А что, хорошая идея", - сказал один из посетителей"?

Гипноз прямых команд

Как только вы почувствуете, как образы в воображении людей управляют их настроением и поведением, вы обнаружите, что сами по себе они не работают. Они вызывают эмоции, желание или страх (смотря какова наша цель), но этого недостаточно для того, чтобы подтолкнуть человека к действиям. Нужен гипноз прямых команд. Сколько тонн бесполезных презентаций проведено, сколько лет немотивирующих совещаний... Причина в одном: в завершении не была дана "инструкция к действиям" в виде конкретных шагов. Хотите небольшой лайфхак: как определить готовность продавца к переговорам? Спросите его, какие команды к действию он заготовил для своего оппонента. Если их нет, пусть готовит, иначе ему попадется "неудачный" клиент, а все дело будет в незавершенности беседы.

Фото: GLOBAL LOOK press

Как давать людям инструкцию к действию? Самым прямым образом, по шагам. Например: "Давайте подводить итоги и конкретизировать наши шаги. Первое – вы присылаете план своей работы, второе – вы проводите с подчиненными тестирование, и третье – мы все сбрасываем до среды свои идеи поэтому проект". Или это может быть такой набор инструкций: "Что я вам предлагаю сделать? Первое – давайте встретимся с вашим техническим директором, второе – мы составим обязательные шаги для согласования, и третье – получим добро от всех служб и начнем работать".

Зачем нужно давать команды в конце переговоров или совещаний? Дело в том, что люди находятся в избыточном информационном потоке, их внимание расфокусировано. И если вы не дадите команду относительно того, что конкретно требуется от каждого, то есть вероятность, что вся ваша беседа уйдет в фоновый инфошум и не будет мотивировать к действиям.

Итак, вот три важных прямых рекомендации, которые стоит запомнить: внимательно используйте вопрос "почему", чтобы вызывать только полезные для вас образы; заменяйте негативные слова на позитивные с отрицанием; давайте людям четкие инструкции к действиям, чтобы усиливать мотивацию от ваших переговоров.

31 июля 2018, 17:22

комментарии

Политика

Порошенко обрадовался удару Запада по Крымскому мосту
НАТО напугали дерзким нападением России
Москва отвесила пендель хамящему Западу
В США пожаловались на бесполезность антироссийских санкций

Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон и Меган Маркл объединила общая беда
"Пробила дно": Бузову растерзали за связь со скандальным рэпером
Лепс ударил известную ведущую прямо во время интервью
"Не любит, не любил и не нужны": жена Аршавина о его детях от Барановской

Проишествия

Как насильник Хачатурян дрессировал дочек-рабынь
Что грозит зарезавшим отца-насильника юным москвичкам
Яблоко от яблони: психолог объяснила трагедию зарезавших отца девочек
Пять изнасилований: маньяк из Серпухова идет на рекорд

Lifestyle

Актриса Кузнецова скрывала смертельную болезнь
Красавица-россиянка стала жертвой американского маньяка
Актер Васильев неожиданно воскрес в сериале "Сваты"
"Это мне очень нравится": Пореченков оценил перемены после смерти Табакова
Шоу-бизнес

Бывшая возлюбленная Табакова снялась голой

Беременная артистка не постеснялась большого живота
Шоу-бизнес

"При мне на сцену он не выйдет": министр культуры запретил концерты Киркорова

Певцу закрыли сцену из-за национальности
Шоу-бизнес

Шепелев разоблачил родившую любовницу 87-летнего Краско

Из тени вышла еще одна покинутая возлюбленная артиста
Шоу-бизнес

"Не любит, не любил и не нужны": жена Аршавина о его детях от Барановской

Пользователи Сети в ужасе от слов благоверной футболиста

Гороскоп

Астрологический прогноз с 30 июля по 5 августа
Безумные боли и страдания: подробности состояния онкобольного Юдашкина
Совет на выходные
Могут стать помехой: Кончаловский отказался от детей

Фоторепортажи

Трусы и голые груди: самые сексуальные наряды "Жары"
Соблазнительная Захарова произвела фурор на ланче у Верника
Стальной губернатор: 71-летний Арнольд Шварценеггер восхитил физической формой
Невероятно сексуальная Вера Брежнева и другие звезды на закрытии "Жары"

Спорт

"Вдул так вдул": Карпин прилюдно посмеялся над беременной женой
Смолов пережил новый позор после провала на ЧМ-2018
Спутавшаяся с геем Медведева пошла на новое предательство
В убийстве фигуриста Дениса Тена замешана девушка

Регионы

Бес попутал: подмосковный священник зарезал в лесу молодую жену
60 ударов ножом: защищавшая маму девочка погибла от рук многодетного отца
Российский актер скончался после падения в оркестровую яму
Исполнявшего хиты Королевой маньяка отправили за решетку
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru