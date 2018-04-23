Герцогиня Кейт и принц Уильям показали новорожденного
Кейт Миддлтон и Принц Уильям светились от счастья. Они с удовольствием позировали перед журналистами и приветствовали собравшихся.
Герцогиня была облачена в красное платье прямого кроя с белым кружевным воротничком. Она отлично выглядела и казалась очень бодрой.
Добавим, что ранее старшие дети монаршей четы четырехлетний принц Джорд и двухлетняя принцесса Шарлотта познакомились с маленьким братиком. Счастливый отец привез малышей прямо в госпиталь.
Малютки шли улыбаясь, Шарлотта даже помахала рукой собравшимся у входа репортерам. Отметим, что папа и его крохи были облачены в одну цветовую гамму – разные оттенки синего.
Как писали Dni.Ru, 23 апреля герцогиню Кембриджскую доставили в больницу Святой Марии в Паддингтоне. Это муниципальное учреждение с частным отделением, предназначенным для специальных пациентов. Роды прошли нормально, новорожденный весит примерно 3,8 килограмма.
Это уже третий ребенок королевской четы. Малыш стал пятым в очереди на королевский престол. Ранее британский принц говорил журналистам, что будет настаивать на имени Джек, но официального подтверждения пока не было. Возможно, Кейт не дала своего согласия на это имя.
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