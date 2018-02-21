Каких женщин проще склонить к сексу

Воспитанные говорят да, а распутные – нет. К такому выводу пришли американские ученые. Подробное исследование о сексуальных предпочтениях женщин опубликовали сотрудники Университета Вандербильта.

Опытные девушки, которые знают, чего хотят получить от интимных отношений, чаще отказывают парням в близости. В то же время скромняги чаще соглашаются на секс из вежливости, боясь показаться неучтивыми. Ученые основываются на результатах опроса, в котором приняли участие около семи тысяч человек.

Девушки, понимающие, что с ними знакомятся для получения выгоды, склонны отказывать мужчинам, утверждает автор исследования, опубликованного на Vanderbilt.edu. По словам Хизер Кетри, такие женщины знают, чего хотят от секса, и их опыт играет злую шутку с любителями интрижек на одну ночь.

Кетри убеждена: ее работа особенно важна в современном социуме, ведь знания в этой области способны уберечь сексуальную неприкосновенность и личную жизнь молодых людей. "Вовлечение в нежелательные половые связи всегда связано с негативными последствиями для женщин, в том числе это чревато психическими травмами", – пояснила она.

По словам специалиста, нужно снять табу с обсуждения интимной близости, поскольку эти темы до сих пор воспринимаются как неуместные для освещения в медиа. "Общественное порицание настраивает женское и мужское общество друг против друга, – заключила Кетри. – Все прекрасно понимают, что у молодых людей есть сексуальное влечение к противоположному полу. Зачастую они реализуют его через партнеров, которые к этому не готовы, что неминуемо приведет к насилию".