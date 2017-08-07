Россияне взбунтовались против курортного сбора

Согласно опросу, большинство россиян не намерены оплачивать курортный сбор. Туристы признались, что скорее выберут те направления, где такой налог отсутствует.

Специалисты туристического сервиса "Туту.ру" провели опрос среди россиян с целью выяснить, как они относятся к недавно введенному курортному налогу. Всего в исследовании приняли участие более 18 тысяч человек.

Оказалось, что 78% путешественников отказались платить сбор, передает Lenta.ru. Они заявили, что выберут те направления отдыха, где с них не будут взимать налог. 13% россиян заявили, что не одобряют введение налога, но согласны его оплачивать.

5% респондентов поддержали сбор и заявили, что готовы его платить. 4% опрошенных заявили, что им все равно. По словам одного из представителей туристического сервиса, подобная реакция россиян была вполне ожидаема.

Специалист подчеркнул, что скорее всего, после введения курортного сбора путешественники переориентируются на другие направления. Вместе с тем, он добавил, что по данному опросу рано делать выводы о том, упадет ли спрос у россиян на отдых внутри страны. Такие выводы можно будет делать лишь на основе информации о количестве забронированных путевок и авиабилетов.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон о введении курортного сбора в четырех регионах России. Налог представляет из себя фиксированную сумму, которая будет взиматься с туристов за каждые сутки отдыха.