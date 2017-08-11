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Российская актриса сообщила о страшной болезни сына

Галина Боб. Фото: instagram.com/galabob
Звезда сериала "Деффчонки" Галина Боб рассказала о том, что ее маленький сын Лева подхватил на отдыхе в Турции инфекцию. Семья вернулась в Россию, и родители продолжают бороться за здоровье ребенка.
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Актриса регулярно балует своих поклонников подробностями из жизни своих сыновей Льва и Андрея. В своем микроблоге она публикует видео и фотографии с участием мальчишек.

Последний пост в Instagram получился нерадостным. Галина Боб рассказала, что недавно всей семьей они отдыхали в Турции, где их отпуск омрачился неприятностью – старший ребенок подхватил опасный вирус.

Публикация от Galina Bob (@galabob)

"Весь интернет кишит информацией про вирус Коксаки... много чего пишут, много чего говорят... А мы испытали его на своей шкуре", – написала актриса. Малыш заболел на девятый день нашего отдыха. "Я никогда в жизни не видела отметки 40 на градуснике до того дня. Я плакала три дня подряд при виде огромных гнойных волдырей, обсыпавших все маленькое тельце моего рыжика. Он бредил и не мог ни есть, ни спать, ни ходить", – рассказала Галина.

Она призналась, что от этих воспоминаний ей очень тяжело на душе. Звезда сериала "Деффчонки" призналась, что слышала об этом недуге, однако предпринимала все необходимое – следила за чистотой рук сыновей, не позволяла плавать в бассейне и тщательно мыла овощи и фрукты. Но это не уберегло ребенка.

Пользователи Сети поддержали артистку и пожелали малышу скорейшего выздоровления. Отметим, вирус Коксаки относят к детским инфекциям. Она проявляется нарушением работы кишечника, общей интоксикацией и характерной сыпью.

Автор: Людмила Фоканова11 августа 2017, 12:38

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