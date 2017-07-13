Кейт Миддлтон сверкнула грудью на королевском приеме
Король Испании Филипп VI и королева Летиция прибыли в Великобританию с первым государственным визитом, который продлится три дня. Отметим, что монархи стали по-настоящему долгожданными гостями в Букингемском дворце, ведь их визит в Лондон переносился дважды.
В честь визита испанских монархов в Букингемском дворце состоялся торжественный прием, который зарубежные СМИ назвали самым главным светским событием года. На столь важном мероприятии отметились королева Елизавета II с супругом, герцогом Эдинбургским, их сын принц Чарльз с женой Камиллой Паркер-Боулз, принц Гарри и принц Уильям с Кейт Миддлтон.
Последняя привлекла особое внимание представителей прессы. Для королевского приема герцогиня Кэтрин выбрала платье в пол нежного розового цвета с рукавами три четверти, заканчивающимися фонариками. Однако изюминкой наряда стало внушительное декольте. Отметим, что Кейт практически никогда не позволяет себе оголять грудь, поэтому неожиданно глубокий вырез на платье Миддлтон стал для журналистов настоящей сенсацией.
Завершали образ супруги принца Гарри шикарные драгоценные украшения. Как стало известно из открытых источников, ожерелье на Кейт в свое время принадлежало Елизавете II, которая в разные годы надевала его на торжественные приемы. Голову Кэтрин украшала другая фамильная драгоценность – тиара "Любовный узел", которую королева преподнесла принцессе Диане в качестве свадебного подарка.
По мнению большинства фанатов, Кейт Миддлтон выглядела великолепно на приеме. Не подкачали и испанская королева Летиция и... Елизавета II. "Слишком откровенное платье на Кейт", "Кейт шикарно выглядит", "Кейт какая красивая здесь. Вах!)", "Кейт очень хороша", "Какое удивительно красивое платье на Кетрин! Все выглядят отменно, конечно", – осыпали комплиментами Кейт фанаты.
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