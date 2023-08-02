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Среда 2 августа

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Тест: сможете отгадать фильмы СССР по кадру с дождем?

Тест: сможете отгадать фильмы СССР по кадру с дождем?
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Давайте вспомним популярные советские картины и верно ответим на вопросы. Готовы?

Погодные явления в отечественном кинематографе старой школы помогают зрителю глубже погрузиться в атмосферу сюжета и почувствовать настроение героев. В этом плане фильмы СССР особенно ярко выделяются на фоне современных работ.

А вы хорошо помните картины минувшей эпохи? Пора пройти тест, где собраны кадры с дождем из популярных фильмов СССР. Отгадайте названия, выбирая на каждом этапе один из трех вариантов ответа.

Многие фразы персонажей этих кинолент разлетелись на цитаты и ушли в народ. Сможете определить фильмы по одному кадру?

2 августа 2023, 06:06
Кадр Youtube/Киноконцерн "Мосфильм"
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Главные фильмы оскароносного режиссера Владимира Меньшова

Кадр из фильма «Розыгрыш»
Кадр из фильма «Ширли-мырли»
Кадр из фильма «Зависть богов»
Кадр из фильма «Легенда №17»
Кадр из фильма &quot;Любовь и Голуби&quot;
Кадр из фильма &quot;Москва слезам не верит&quot;

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