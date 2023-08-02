Тест: сможете отгадать фильмы СССР по кадру с дождем?

Давайте вспомним популярные советские картины и верно ответим на вопросы. Готовы?

Погодные явления в отечественном кинематографе старой школы помогают зрителю глубже погрузиться в атмосферу сюжета и почувствовать настроение героев. В этом плане фильмы СССР особенно ярко выделяются на фоне современных работ.

А вы хорошо помните картины минувшей эпохи? Пора пройти тест, где собраны кадры с дождем из популярных фильмов СССР. Отгадайте названия, выбирая на каждом этапе один из трех вариантов ответа.

Многие фразы персонажей этих кинолент разлетелись на цитаты и ушли в народ. Сможете определить фильмы по одному кадру?