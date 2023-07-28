Тест: угадайте название фильма с участием Василия Шукшина

Заслуженный деятель искусств РСФСР был исключительным человеком и обладал редкой харизмой. Пройти тест по фильмографии артиста – дело принципа!

Хорошо ли вы помните картины, где сыграл Василий Шукшин? Это как раз повод проверить память! В каком фильме актер впервые получил главную роль — знают не все. Взгляните на кадр и угадайте название.

Для вас есть прекрасный тест о картинах, в которых предстал гуру советского кинематографа. Постарайтесь ответить на семь вопросов, которые связаны с творчеством Василия Шукшина. С ответами все предельно просто: из трех нужно выбрать один, который соответствует действительности.

Сможете угадать название фильма по цитате? А как насчет фактов о ролях артиста? Вы справитесь — мы верим! В любом случае всегда есть возможность еще раз посмотреть кино с участием Василия Шукшина и стать настоящим знатоком его творчества.