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Пятница 28 июля

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Тест: угадайте название фильма с участием Василия Шукшина

Тест: угадайте название фильма с участием Василия Шукшина
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Заслуженный деятель искусств РСФСР был исключительным человеком и обладал редкой харизмой. Пройти тест по фильмографии артиста – дело принципа!

Хорошо ли вы помните картины, где сыграл Василий Шукшин? Это как раз повод проверить память! В каком фильме актер впервые получил главную роль — знают не все. Взгляните на кадр и угадайте название.

Для вас есть прекрасный тест о картинах, в которых предстал гуру советского кинематографа. Постарайтесь ответить на семь вопросов, которые связаны с творчеством Василия Шукшина. С ответами все предельно просто: из трех нужно выбрать один, который соответствует действительности.

Сможете угадать название фильма по цитате? А как насчет фактов о ролях артиста? Вы справитесь — мы верим! В любом случае всегда есть возможность еще раз посмотреть кино с участием Василия Шукшина и стать настоящим знатоком его творчества.

28 июля 2023, 22:38
Кадр Youtube/Киноконцерн "Мосфильм"
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Внукам Шукшина показали "Калину красную"

В кинотеатре "Иллюзион" прошел творческий вечер памяти Василия Шукшина в рамках фестиваля "Калина красная". Вспомнили легендарного писателя, актера и режиссера и посмотрели его знаменитый фильм жена Лидия Федосеева-Шукшина, дочь Мария Шукшина, внучка Анна Шукшина и внуки Фома и Фока
Детям Марии Шукшиной, близнецам Фоме и Фоке, в этом году исполнится одиннадцать лет
Анна Шукшина с мужем Константином и Мария Шукшина
Александр Панкратов-Черный
Сергей Никоненко
Николай Бурляев
Ведущими вечера стали Мария и Анна Шукшины
Сергей Никоненко, Александр Панкратов-Черный и Лидия Федосеева-Шукшина
Лидия Федосеева-Шукшина была в прекрасном расположении духа
Вечер закончился показом одной из самых известных картин Шукшина "Калина Красная"
На вечере состоялась церемония награждения десяти полуфиналистов конкурса на лучшее прочтение рассказов Шукшина

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