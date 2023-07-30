Тест: помните яркие роли Александра Ширвиндта в кино?

Раз, два, три – поехали! Пришло время пройти тест и дать правильные ответы.

Народный артист РСФСР потрясающе изображал киногероев на экране. В июле Александр Ширвиндт отметил 89-летие. Это повод оценить удивительное мастерство актера, вспоминая картины, в которых он сыграл.

Предлагаем пройти тест по фильмам, где предстал харизматичный мужчина с громкой фамилией. Всего восемь вопросов, на каждый из них приходится три варианта ответа. Верный — только один. Проверьте свои познания и покажите максимальный результат.

Небольшой совет: не торопитесь отвечать на вопрос. Думайте столько, сколько понадобится. Даже если правильно пройти тест с первого раза не выйдет, всегда можно снова посмотреть фильмы. Не зря же в них играл Александр Ширвиндт!