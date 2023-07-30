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Тест: помните яркие роли Александра Ширвиндта в кино?

Тест: помните яркие роли Александра Ширвиндта в кино?
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Раз, два, три – поехали! Пришло время пройти тест и дать правильные ответы.

Народный артист РСФСР потрясающе изображал киногероев на экране. В июле Александр Ширвиндт отметил 89-летие. Это повод оценить удивительное мастерство актера, вспоминая картины, в которых он сыграл.

Предлагаем пройти тест по фильмам, где предстал харизматичный мужчина с громкой фамилией. Всего восемь вопросов, на каждый из них приходится три варианта ответа. Верный — только один. Проверьте свои познания и покажите максимальный результат.

Небольшой совет: не торопитесь отвечать на вопрос. Думайте столько, сколько понадобится. Даже если правильно пройти тест с первого раза не выйдет, всегда можно снова посмотреть фильмы. Не зря же в них играл Александр Ширвиндт!

30 июля 2023, 22:06
Кадр Youtube/сцена из фильма "Самая обаятельная и привлекательная"
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Ширвиндт показал нежности с Селезневой

Александр Ширвиндт на сборе труппы много шутил.
Вера Васильева уделили несколько минут корреспонденту Dni.Ru Феликсу Грозданову.
Худрук театра был очень рад встрече с Натальей Селезеневой.
Селезнева, Ширвиндт, Васильева - костяк Сатиры.
"Вера - уникальная женщина. Ей 91 и она вся в работе. У нас в "Сатире" она играет в трех спектаклях, а также занята в Малом и театре "Модернъ". И каждый раз она встречает меня словами: "Шурочка, а что дальше?", - рассказал Ширвиндт.
Актриса Светлана Малюкова получила почетную грамоту.
"Моя новая репертуарная книжка. Как приглашённого артиста. У меня такая с 1985 года. Первая книжка в театре "Миниатюр" (теперь театр "Эрмитаж") спектакль "Бранденбургские ворота". У меня она сохранилась. Моя первая роль. Потом репертуарные книжки "Сатирикона". Восемнадцать лет. И вот теперь новая... Скоро премьера", - рассказал Максим Аверин.

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