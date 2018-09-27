Родственники убитого насильника Хачатуряна устроили мордобой в суде

Стены Басманного суда Москвы пошатнулись из-за громкого конфликта. В процессе заседания по делу об убийстве Михаила Хачатуряна подрались родственники подсудимых.



Родственники сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца-тирана, устроили драку в Басманном суде Москвы. Судя по всему, резонансное дело повлияло на нервную систему близких семьи.

Сообщается, что сначала брат отца девочки ударил их двоюродного брата по матери. Оба случайно задели их родственницу. Всех участников потасовки оперативно вывели из здания суда. Что стало причиной драки, пока не известно, передает Telegram-канал Mash.

Ранее сообщалось, что следствие просит отпустить сестер Хачатурян из СИЗО. Младшую из них могут отпустить уже в самое ближайшее время. Однако в случае их освобождения девушки будут жить в разных квартирах.

Напомним, что тело 57-летнего Михаила Хачатуряна нашли 27 июля на лестничной площадке жилого дома на Алтуфьевском шоссе. Дочери мужчины признались в преступлении, заявив, что защищались: их отец был деспотом и постоянно над ними издевался.

Позже эксперты признали младшую из сестер невменяемой. Ее отправили на принудительное лечение. Ряд психических отклонений нашли и у другой девушки.

Основные свидетели говорят, что Михаил Хачатурян терроризировал семью и бил дочерей, однако молодой человек уверяет, что тот был прекрасным отцом. По словам Арсена, его дядя был набожным человеком и всем помогал. Он называет Михаила "святым" и категорически отрицает версию о насилии в семье.