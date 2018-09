Создатель сериала "Альф" умер при загадочных обстоятельствах

В США скончался сценарист и продюсер сериала "Альф" Тэд Мамфорд. О смерти кинодеятеля сообщил его кузен Джон Симс.

Мамфорду было 67 лет. Обстоятельства смерти создателя культового сериала держатся в секрете, передает НСН со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Four-time Emmy winner Thad Mumford was a pioneering African-American writer and producer on M*A*S*H, The Cosby Show, Maude and ALF https://t.co/z9SJf6byhh