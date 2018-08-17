Обнародовано тайное письмо убившей насильника Хачатуряна дочери

Убившие собственного отца сестры Хачатурян содержатся в СИЗО отдельно друг от друга. Выяснилось, что одна из девушек, помимо матери, поддерживает связь с молодым человеком из своей группы поддержки.

Парень оказался из тех, кто занял сторону девушек, обвиняемых в убийстве. Он не только поддерживает их информационно в соцсетях, но и снабжает некоторыми вещами и продуктами.

На днях молодой человек передал сестрам посылки со сладостями, обувью и одеждой. Девушек забрали в СИЗО во всем домашнем, поэтому последнего им очень не хватает, передает Telegram-канал Mash.

В опубликованном письме одна из сестер поблагодарила парня за то, что тот "оказался неравнодушен к ее беде". "Не представляешь, как я рада, что остались люди, которые нам верят", – написала обвиняемая.

По словам девушки, она и ее сестры смотрят телевизор. Однако считают, что многие изложенные о деле Хачатурян факты не соответствуют действительности.

Кроме того, девушка рассказала о самом сложном испытании, с которым столкнулись сестры в СИЗО. Больше всего подсудимым было трудно из-за того, что они не видятся друг с другом.

Напомним, трагедия произошла 27 июля в квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Раненый мужчина скончался на лестничной площадке, позже его дочери сознались в убийстве.

Ходят слухи, что убитый Михаил Хачатурян был связан с криминальным миром. Соседи и знакомые рассказывают, что по отношению к своим детям он вел себя как тиран.