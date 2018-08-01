Самолет со 100 пассажирами разбился при взлете: жуткие фото и видео

Резкий порыв ветра стал причиной крушения самолета в Мексике. Пассажиры и экипаж выжили, два человека – в критическом состоянии.

Лайнер авиакомпании Aeromexico после отрыва от земли неожиданно потерял скорость, задел полосу крылом и рухнул. Экипажу после падения удалось выпустить спасательные трапы, и пассажиры смогли покинуть самолет до того, как он загорелся.

Все 103 пассажира и члены экипажа выжили, в тяжелом состоянии с ожогами остается пилот. Об этом рассказал на пресс-конференции губернатор штата Дуранго Хосе Аиспуро. По его словам, причиной крушения самолета стал резкий порыв ветра.

Чиновник привел и другие подробности происшествия. В частности, Аиспуро заявил, что оба двигателя лайнера при столкновении отвалились. Самолет упал в горизонтальном положении.

Лайнер находился в отличном состоянии, последнее обслуживание проходил в феврале. Экипаж был хорошо отдохнувшим, сообщил на той же пресс-конференции исполнительный директор Aeromexico Андрес Конеса.

Самолет Embraer 190 выполнял рейс 2431 из Дуранго в Мехико. Он упал накануне вечером сразу после взлета. В компании OMA Aeropuertos, управляющей аэропортами в этой части Мексики, сразу сообщили, что причиной крушения могли стать погодные условия, сообщает "Комсомольская правда".

Wow. Praying for all aboard this #Aeromexico flight which crashed 5 minutes after take off from Durango airport pic.twitter.com/FgCuvMXIo1 — Gearard Mac Ruaidhrí (@gwayathat) 31 июля 2018 г.

Эту версию подтверждают рассказы пассажиров. По их словам, во время взлета были очень сильные порывы ветра. Экипаж попытался посадить самолет, но это оказалось невозможно, передает РИА ФАН. Пассажиры, выбравшись из лайнера, побежали за помощью к ближайшему шоссе. Один из них отметил, что через пару минут после падения лайнер загорелся, пишет Ura.ru.