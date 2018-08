Самолет со 100 пассажирами разбился при взлете: жуткие фото и видео

Лайнер авиакомпании Aeromexico после отрыва от земли неожиданно потерял скорость, задел полосу крылом и рухнул. Экипажу после падения удалось выпустить спасательные трапы, и пассажиры смогли покинуть самолет до того, как он загорелся.

Все 103 пассажира и члены экипажа выжили, в тяжелом состоянии с ожогами остается пилот. Об этом рассказал на пресс-конференции губернатор штата Дуранго Хосе Аиспуро. По его словам, причиной крушения самолета стал резкий порыв ветра.

Чиновник привел и другие подробности происшествия. В частности, Аиспуро заявил, что оба двигателя лайнера при столкновении отвалились. Самолет упал в горизонтальном положении.

Лайнер находился в отличном состоянии, последнее обслуживание проходил в феврале. Экипаж был хорошо отдохнувшим, сообщил на той же пресс-конференции исполнительный директор Aeromexico Андрес Конеса.

Самолет Embraer 190 выполнял рейс 2431 из Дуранго в Мехико. Он упал накануне вечером сразу после взлета. В компании OMA Aeropuertos, управляющей аэропортами в этой части Мексики, сразу сообщили, что причиной крушения могли стать погодные условия, сообщает "Комсомольская правда".

Wow. Praying for all aboard this #Aeromexico flight which crashed 5 minutes after take off from Durango airport pic.twitter.com/FgCuvMXIo1