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Среда 2 октября

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Здание выгорело и рухнуло: страшный пожар уничтожил один из лучших театров страны

Здание выгорело и рухнуло: страшный пожар уничтожил один из лучших театров страны

Намоленый сцены, которую обожали звезды, больше нет....

Страшный пожар полыхает в здании Хабаровского музыкального театра. По предварительной информации, произошло горение обшивки и кровли здания на площади 1 тысяча квадратных метров с последующим обрушением конструкций. К реагированию на возгорание привлечено 8 единиц техники и 39 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений, – сообщили в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Как рассказали очевидцы, пожар в здании на улице Карла Марка, 64 уничтожил зрительский холл, а недавно отремонтированная крыша провалилась. Не исключено, что причины возгорания могут быть связаны с проводимыми в здании театра ремонтными работами.


Шоу-бизнес в Telegram

3 октября 2024, 02:58
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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Собянин: угрозы функционирования МНПЗ нет

Собянин: угрозы функционирования МНПЗ нет
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил о локализации возгорания на московском нефтеперерабатывающем заводе. Угрозы для людей и функционирования завода нет, подчеркнул столичный градоначальник. Ранее о локализации возгорании на заводе сообщили в пресс-службе Главного управлении МЧС России по столице.

Экстренные службы локализовали возгорание в техпомещении МНПЗ

Экстренные службы локализовали возгорание в техпомещении МНПЗ
Возгорание на Московском нефтеперерабатывающем заводе локализовано, открытого горения нет, сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управлении МЧС России по столице. Обстановка на месте возгорания спокойная, угрозы для людей и функционирования завода нет.

Собянин сообщил о ликвидации силами ПВО десяти БПЛА, летевших к Москве

Собянин сообщил о ликвидации силами ПВО десяти БПЛА, летевших к Москве
ПВО Минобороны продолжает отражать атаки летевших на Москву беспилотников. Всего за прошедшую ночь уничтожено более 10 БПЛА, сообщил в своем Telegram-канале столичный градоначальник Сергей Собянин. Один БПЛА уничтожен в городском округе Подольск, еще один – в городском округе Ступино.

В результате сбития БПЛА произошло локальное возгорание в техпомещение МНПЗ

В результате сбития БПЛА произошло локальное возгорание в техпомещение МНПЗ
Еще один сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. В данный момент происходит тушение локального возгорания, пожару присвоен второй уровень сложности.

Собянин сообщил о десяти сбитых беспилотниках на подлете к Москве

Собянин сообщил о десяти сбитых беспилотниках на подлете к Москве
Сбито еще несколько беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "Созданная эшелонированная защита Москвы от вражеских БПЛА позволила успешно отразить все атаки", – говорится в сообщении.

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