Здание выгорело и рухнуло: страшный пожар уничтожил один из лучших театров страны

Намоленый сцены, которую обожали звезды, больше нет....

Страшный пожар полыхает в здании Хабаровского музыкального театра. По предварительной информации, произошло горение обшивки и кровли здания на площади 1 тысяча квадратных метров с последующим обрушением конструкций. К реагированию на возгорание привлечено 8 единиц техники и 39 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений, – сообщили в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Как рассказали очевидцы, пожар в здании на улице Карла Марка, 64 уничтожил зрительский холл, а недавно отремонтированная крыша провалилась. Не исключено, что причины возгорания могут быть связаны с проводимыми в здании театра ремонтными работами.



