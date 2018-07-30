В загадочной истории с пропавшим Boeing поставлена точка

Расследование пропажи пассажирского лайнера Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines в марте 2014 года завершено, опубликован итоговый доклад. К сожалению, выяснить причины произошедшего и дальнейшую судьбу экипажа и пассажиров следователям не удалось.

По словам главы комиссии Кок Су Чон, причины трагедии определить невозможно. Во всяком случае, пока не найдены останки пропавшего лайнера. Между тем в докладе отмечается, что в ходе полета экипаж самолета допустил некие ошибки, не соблюдал инструкции и протокол, сообщает Reuters.

В свою очередь родственники пропавших пассажиров самолета заявили, что в документе нет никаких новых данных, проливающих свет на причины таинственного исчезновения Boeing.

Следователи очередной раз подчеркнули, что самолетом управляли опытные пилоты. Кроме того, было вновь подтверждено выдвинутое ранее предположение, что именно член экипажа, а не автопилот развернул лайнер в сторону Индийского океана. При этом не было выявлено ни одной неполадки, которая могла бы оказать влияние на решение пилота.

Boeing 777-200 "Малайзийских авиалиний" с 239 пассажирами на борту пропал в ночь на 8 марта 2014 года. В самолете находились граждане Китая, Малайзии, Индонезии, а также России, США и ряда других стран. Лайнер внезапно исчез с радаров, экипаж перестал выходить на связь.





За прошедшие годы было выдвинуто немало версий произошедшего. Многие эксперты полагают, что лайнер отклонился от курса и потерпел крушение в Индийском океане. Другие выдвинули версию, что самолет мог захватить один из пассажиров.

В мае этого года британское издание The Independent писало со ссылкой на эксперта Мартина Долана, что причиной крушения лайнера стало поведение одного из пилотов. Якобы он намеренно совершил действие, приведшие к катастрофе. Аналитик полагает, что если бы к трагедии были причастны террористы, то они уже давно взяли бы на себя ответственность.