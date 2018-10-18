Пострадавшие в Керчи подростки "фаршированы" металлическими предметами
По словам министра, мышцы раненых фактически "фаршированы мелкими металлическими предметами". Травмы очень серьезные.
"У тех, кто получил разрывы внутренних органов, мы находим внутри эти шайбы, металлические шарики в печени, в кишечнике, в сосудах", – цитирует Скворцову "Свободная пресса". Она добавила, что у пострадавших в основном минно-взрывные раны.
Некоторым пришлось ампутировать конечности. Министр пояснила, что у всех потерпевших зафиксированы травмы ног. "Культи оторванные. Разорваны крупные сосуды, их надо было ушить, возместить кровопотерю. Это все было сделано", – отчиталась Скворцова.
Глава Минздрава уточнила, что в больницах остаются 44 пациента. Десять подростков находятся в реанимации.
Напомним, что трагедия в Керчи произошла 17 октября. Взрыв и стрельба в политехническом колледже унесли жизни 21 человека, десятки ранены. Среди погибших в основном подростки. Похороны состоятся утром 19 октября.
Версия о взрыве газового баллона в учебном заведении не получила подтверждения, как и предположение о террористическом акте. Убийцей оказался студент колледжа, 18-летний Владислав Росляков. После нападения молодой человек свел счеты с жизнью.
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