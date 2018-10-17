"Трупов детей полно": студентов в Керчи расстреливали прямо за партами

Появились новые подробности трагедии в Керченском политехническом колледже. О теракте рассказала директор учебного заведения Ольга Гребенникова.

В Сети опубликовано видео, на котором директор колледжа комментирует происшествие. "Трупов детей полно – настоящий теракт! Ворвались через пять минут после того, как я уехала. С какими-то взрывными пакетами, потом с автоматами, ее знаю, с чем… По второму этажу открывали все кабинеты, убивали всех, кого могли найти, кто попадался на глаза..." – рассказала она сквозь рыдания.

Один из студентов сообщил о вооруженном молодом человеке. "Я ночью почти не спал, поэтому в конце пары уснул. Это меня и спасло. Я проснулся от грохота. Выглянул из кабинета, а там ходит парень с ружьем и расстреливает всех. Тогда я закрылся в надежде, что он меня не услышит", - цитирует юношу Telegram-канал Lshort.

По его словам, через десять минут приехала полиция. Что произошло со стрелком, он не знает. "Когда силовики стали эвакуировать студентов и учителей, я тоже вышел. В коридоре, где прогремел взрыв, выбило окна. На полу валялись тела убитых, все стены были обугленными", – добавил свидетель теракта в Керчи.

Как сообщает Крымский республиканский центр медицины катастроф, погибли десять человек. По меньшей мере 50 получили травмы – многие находятся в тяжелом состоянии. Предварительной версией трагедии в Керчи назвали взрыв газового баллона. Когда выяснилось, что здание не было газифицировано, случившееся квалифицировали как теракт.