Паника и ужас: страшное видео бойни в Керчи
В коротком ролике видно, как подростки в страхе бегут по коридору, пытаясь скрыться от убийцы. При этом отчетливо слышны выстрелы. Выбежав на лестницу, ребята увидели на полу молодого человека, после чего бросились обратно. В итоге им удалось спастись, выпрыгнув из окна, передает Пятый канал.
Напомним, что бойня в Керчи 17 октября унесла жизни 20 человек, более 50 ранены. Среди погибших в основном подростки. Убийцей оказался студент колледжа, 18-летний Владислав Росляков.
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