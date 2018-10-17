22-летний террорист из Керчи найден мертвым

Число жертв теракта в политехническом колледже Керчи возросло до 18 человек. Нападавший найден мертвым, его личность установлена.

В Сети появились фотографии подозреваемого в совершении теракта в керченском колледже. В объективы камер наблюдения попал молодой человек с ружьем в руках. Позже в Telegram-каналах появились сообщения о том, что он найден застреленным на втором этаже политехнического колледжа.

Личность подозреваемого уже установлена. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, устроивший теракт был 22-летним студентом колледжа. Ранее сообщалось, что его звали Владислав Р.

Напомним, теракт в Керчи произошел в столовой политехнического колледжа. Сработало начиненное металлическими предметами взрывное устройство. Первоначально сообщалось о взрыве газового баллона, но позже эту версию отмели – здание учебного заведения не было газифицировано.

Очевидцы рассказывали, что перед взрывом в здании слышалась стрельба. По их словам, неизвестные ходили по кабинетам и стреляли в учеников. Однако по официальным каналам эти данные пока не подтверждаются.

На место происшествия срочно выехал глава Республики Крым Сергей Аксенов. Туда же с группой специалистов вылетела глава Минздрава Вероника Скворцова, передают "Известия". Число погибших растет, известно о 18 жертвах. 50 человек пострадали.