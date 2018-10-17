Террорист из Керчи пронес огромное ружье мимо охранников колледжа

Свидетельница ЧП, студентка атакованного учебного заведения, поделилась подробностями трагедии. Девочка, по счастливой случайности, в это время находилась на улице.

По словам очевидицы, преступники беспрепятственно проникли в здание. "Мы стояли в аллее. Там какие-то мужики зашли в политех, у них не спросили ни паспортов, а у нас там металлоискатели, даже не пропикали пистолеты", – цитирует ученицу Telegram-канал Lshort.

Во время рассказа студентка не могла сдержать эмоций, говоря сквозь слезы. "Они зашли, стрельнули, там были учителя, знакомые, у меня там были все… Был взрыв, начали все бежать, мы услышали стрельбу, приехала полиция, скорая, там очень много крови. Сказали, что пока туда никто ходить не будет", – поделилась девочка.

Появилась в Сети и фотография террориста. На ней он с огромной "пушкой". Непонятно, как ему удалось пронести оружие через охранников колледжа. В настоящее время на месте трагедии много военных и БТР.

Следственный комитет России (СКР) возбудил дело по статье "Террористический акт". Как стало известно, в столовой колледжа сработало взрывное устройство, начиненное металлическими предметами. В Крыму объявлен трехдневный траур.

По официальным данным СКР, в теракте погибли 13 человек, 50 пострадали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поручил незамедлительно выяснить обстоятельства случившегося. В регион вылетают глава Минздрава России Вероника Скворцова и министр просвещения Ольга Васильева, передает RT.

Один из студентов также рассказал, что сначала произошел взрыв в столовой колледжа, а сразу после него из туалетов начали выбегать люди с автоматами. "На лицах у них были маски. Понять, какой они национальности, было невозможно. Их было очень много, но сколько точно, сказать не могу. Они стреляли по ученикам и преподавателям – по всем, кто попадался им на пути", – поделился студент.