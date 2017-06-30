В США разыскивают "похитителя ласк"
Инцидент произошел ночью 18 июня в Нью-Джерси, передает NBC News. Неизвестный проследил за Эшли Конд, когда она возвращалась домой. По данным следствия, когда женщина уснула, он проник к ней в дом через незакрытое окно или дверь и лег рядом с ней в постель.
Через некоторое время американка проснулась и обнаружила рядом с собой незнакомца. Мужчина попросил Эшли Конд у нее разрешения "остаться на ночь". В ответ женщина закричала, и неизвестный скрылся из ее дома.
"Это ужасно", – впоследствии рассказала Эшли Конд. "Теперь перед тем, как заснуть, я точно буду трижды, четырежды проверять, закрыла ли я дверь", – отметила она. Стражи порядка со слов американки составили фоторобот преступника и опубликовали его в местных СМИ.
Сотрудники правоохранительных органов предположили, что Эшли Конд столкнулась с тем же мужчиной, который ранее напугал еще трех местных жительниц. Полицейские считают, что неизвестный следит за девушками и выясняет, где они живут. К одной из своих жертв он постучался в дверь, после чего сказал ей несколько фраз сексуального характера и скрылся.
New Jersey Woman Finds Suspected Stalker In Her Bed « CBS New York https://t.co/X1hemHIwno— C3PO'd (@profeyeroller) 30 июня 2017 г.
Напомним, ранее неизвестный маньяк напугал жителей Ставрополья. Мужчина несколько раз нападал на несовершеннолетних неизвестных ему девушек. Он плеснул им в лицо кислотой. Пострадавших госпитализировали с ожогами разной степени тяжести.
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