В США разыскивают "похитителя ласк"

Инцидент произошел ночью 18 июня в Нью-Джерси, передает NBC News. Неизвестный проследил за Эшли Конд, когда она возвращалась домой. По данным следствия, когда женщина уснула, он проник к ней в дом через незакрытое окно или дверь и лег рядом с ней в постель.

Через некоторое время американка проснулась и обнаружила рядом с собой незнакомца. Мужчина попросил Эшли Конд у нее разрешения "остаться на ночь". В ответ женщина закричала, и неизвестный скрылся из ее дома.

"Это ужасно", – впоследствии рассказала Эшли Конд. "Теперь перед тем, как заснуть, я точно буду трижды, четырежды проверять, закрыла ли я дверь", – отметила она. Стражи порядка со слов американки составили фоторобот преступника и опубликовали его в местных СМИ.

Сотрудники правоохранительных органов предположили, что Эшли Конд столкнулась с тем же мужчиной, который ранее напугал еще трех местных жительниц. Полицейские считают, что неизвестный следит за девушками и выясняет, где они живут. К одной из своих жертв он постучался в дверь, после чего сказал ей несколько фраз сексуального характера и скрылся.

