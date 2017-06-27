Землетрясение из Тихого океана дошло до Петропавловска-Камчатского

В некоторых районах Петропавловска-Камчатского ощущалось землетрясение магнитудой 3, пишет "Газета.ru". Эпицентр подземных толчков находился в акватории Тихого океана в 143 километрах юго-восточнее города и в 64 километрах от береговой линии, сообщили в управлении МЧС России по Камчатскому краю.

Угроза цунами не объявлялась. Данных о жертвах и разрушениях не поступало.