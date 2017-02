Падение самолета на торговый центр попало на видео

Трагедия произошла возле аэропорта Эссендон на севере Мельбурна,вскоре после того, как Beechcraft B200 Super King Air поднялся в воздух. Самолет с пятью пассажирами на борту направлялся на остров Кинг, передает телеканал ABC.

Неожиданно лайнер начал снижаться и врезался в крышу торгового центра, после чего здание охватил огонь. Видео опубликовано изданием TEN Eyewitness News.

Все находившиеся в самолете люди погибли. Жертв трагедии могло быть больше, но, к счастью, торговый центр еще не был открыт для посетителей, а 20 сотрудников магазина Spotlight, на который пришелся основной удар, не пострадали.

UPDATE: US embassy confirms four people on board plane that crashed near #essendonairport were US citizens