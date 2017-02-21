Падение самолета на торговый центр попало на видео

В Австралии легкомоторный самолет упал на здание торгового центра. На борту лайнера находились пять человек, все они погибли.

Трагедия произошла возле аэропорта Эссендон на севере Мельбурна,вскоре после того, как Beechcraft B200 Super King Air поднялся в воздух. Самолет с пятью пассажирами на борту направлялся на остров Кинг, передает телеканал ABC.

Неожиданно лайнер начал снижаться и врезался в крышу торгового центра, после чего здание охватил огонь. Видео опубликовано изданием TEN Eyewitness News.

WATCH: Your news NOW! Here's @Sandra_Sully with our #TenNews online bulletin. Full details at 5pm on TEN pic.twitter.com/hGLTb4B76D — TEN Eyewitness News (@channeltennews) 21 февраля 2017 г.

Все находившиеся в самолете люди погибли. Жертв трагедии могло быть больше, но, к счастью, торговый центр еще не был открыт для посетителей, а 20 сотрудников магазина Spotlight, на который пришелся основной удар, не пострадали.

UPDATE: US embassy confirms four people on board plane that crashed near #essendonairport were US citizens https://t.co/ChpnGWhHM4 pic.twitter.com/vYgwa6vuY3 — ABC News Melbourne (@abcnewsMelb) 21 февраля 2017 г.

Аэропорт и торговый центр закрыты – на месте происшествия работает полиция. Стражи порядка пока не озвучивают версии крушения, считая, что необходимо дождаться результатов экспертиз. Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл выразил соболезнования семьям жертв авиакатастрофы.