Падение самолета на торговый центр попало на видео
Трагедия произошла возле аэропорта Эссендон на севере Мельбурна,вскоре после того, как Beechcraft B200 Super King Air поднялся в воздух. Самолет с пятью пассажирами на борту направлялся на остров Кинг, передает телеканал ABC.
Неожиданно лайнер начал снижаться и врезался в крышу торгового центра, после чего здание охватил огонь. Видео опубликовано изданием TEN Eyewitness News.
WATCH: Your news NOW! Here's @Sandra_Sully with our #TenNews online bulletin. Full details at 5pm on TEN pic.twitter.com/hGLTb4B76D— TEN Eyewitness News (@channeltennews) 21 февраля 2017 г.
Все находившиеся в самолете люди погибли. Жертв трагедии могло быть больше, но, к счастью, торговый центр еще не был открыт для посетителей, а 20 сотрудников магазина Spotlight, на который пришелся основной удар, не пострадали.
UPDATE: US embassy confirms four people on board plane that crashed near #essendonairport were US citizens https://t.co/ChpnGWhHM4 pic.twitter.com/vYgwa6vuY3— ABC News Melbourne (@abcnewsMelb) 21 февраля 2017 г.
Аэропорт и торговый центр закрыты – на месте происшествия работает полиция. Стражи порядка пока не озвучивают версии крушения, считая, что необходимо дождаться результатов экспертиз. Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл выразил соболезнования семьям жертв авиакатастрофы.
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