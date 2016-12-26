Очевидцы заметили аномалию перед падением Ту-154

Накануне крушения самолета Минобороны 25 декабря над Черным морем наблюдалась аномалия. По словам очевидцев, там кружили многотысячные стаи птиц.

Большое скопление птиц в одном месте издревле вызывало в людях тревожные чувства. Это считалось мистическим признаком, предрекающим недобрые вести. Можно не верить в мистику, но аномалия от того не перестает быть таковой.

Жители Сочи наблюдали странное поведение пернатых накануне трагедии с Ту-154. Непривычная картина сразу обратила на себя внимание.

"Я ведь каждый день здесь стою по много часов. Ноги меня не носят далеко, поэтому наблюдаю со своего привычного пункта. Накануне трагедии я заметил странную картину над морем. Птицы. Стаи птиц кружили в тот вечер над тем местом, куда предположительно упал лайнер", – цитирует местного пенсионера "Московский Комсомолец". Очевидец подчеркнул, что это были не просто стаи, а "какое-то невероятное скопление птиц", они летали косяками.

Сочинец рассказал, что над морем кружили тысячи птиц. "Я такого отродясь не видывал, сколько живу здесь", – подчеркнул пенсионер. "А когда утром узнал о трагедии, первым делом подумал, может, действительно, птицы тому виной? И вот я уже второй день стою здесь и думаю об этом", – говорит местный житель.

Напомним, в настоящий момент ФСБ России официально рассматривает четыре наиболее вероятные причины крушения самолета Минобороны Ту-154 в Сочи. Это техническая неисправность воздушного судна, ошибка пилотирования, попадание посторонних предметов в двигатель и некачественное топливо.