Момент мощного взрыва на "Коломенской" попал на видео

Взрыв газового баллона у станции метро "Коломенская" попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как прохожие и рабочие в панике бегут с места происшествия.

Судя по записи, сделанной очевидцем из машины, взрыв был огромной мощности. На кадрах видно, что огненной волной буквально за считанные секунды выбило стекла и металлические рамки вестибюля станции. Огненные языки достали аж до проезжей части.

Тем временем очевидцы рассказали подробности о взрыве у метро "Коломенская". По словам прохожих, стекла вестибюля и кусок бетонной стены разлетелись прямо у них на глазах.

"Возле машины лежал человек – сварщик, весь в крови, он обгорел. Сначала он не подавал признаков жизни, но после мы увидели, что он жив", – цитирует одного из очевидцев "Комсомольская правда". При этом прохожие отмечают, что ощущали растерянность и не знали, куда идти. Растерянную реакцию очевидцев засняли и камеры наружного наблюдения. Запись опубликовал телеканал "360".

Впрочем, на волне предновогоднего настроения некоторые вообще не обратили внимание на мощный хлопок и решили, что кто-то просто решил взорвать петарды, передают "Вести".

Наш эксклюзив. Видео с камер городской системы наблюдения на месте взрыва у метро #Коломенская, где работают спасатели и правоохранительные органы Видео опубликовано Alexander Kosushkin (@policesao) Дек 22 2016 в 12:07 PST

Судя по всему, больше всего взрыв напугал автовладельцев, которые в момент происшествия проезжали рядом с метро. Как рассказал один из них, он успел вовремя затормозить и закрыть ребенка.

"Было очень страшно, взрыв был очень сильным. До сих пор нахожусь в шоке, трясет немного. Ребенка отправили на такси домой, он не пострадал. Ребенок весь в мелком стекле до трусов, его раздели", – рассказал мужчина.

По словам другого водителя, всего прозвучало два взрыва – один более слабый, другой – помощнее. "Ехал мимо во время взрыва, пострадал не сильно, машина – да. Я ехал и смотрел вперед, боковым зрением увидел вспышку и дым, шум. Все полетело, я даже не понял сначала", – делится он.



Напомним, ранее сообщалось, что у входа станции московского метро "Коломенская" прогремел сильный взрыв. По предварительной информации, в результате происшествия пострадали семь человек. Четверо раненых госпитализированы, еще троим оказана помощь на месте.

Точная причина взрыва пока не установлена. Как сообщили в правоохранительных органах, предположительно, взорвался газовый баллон во время проведения ремонтных работ.