Акинфеев покончит с карьерой после триумфа на ЧМ-2018

В России появился новый национальный герой. После успеха в игре с Испанией Игоря Акинфеева называют богом, а его ногу, отбившую мяч в решающем пенальти, предлагают отлить в бронзе. Сам голкипер дает сдержанные комментарии прессе и будто бы не видит в случившемся ничего особенного.

О том, кем является российский капитан национальной сборной России, Dni.Ru рассказал астротиполог, нумеролог Дмитрий Шимко.

Итак, Игорь Акинфеев родился 8 апреля 1986 года. Это человек с утонченным эго, у которого амбиции просто зашкаливают. Причем амбиции совершенно не властного характера, он не стремится к славе. Они связаны исключительно с бытовыми условиями и качеством жизни. Показатели в дате указывают, что он человек денежный, чем бы ни занимался, он всегда был бы при деньгах.

Люди-"восьмерки" (родившиеся восьмого числа) обладают непростым характером, можно даже сказать, что они немного с "приветом". Странные и непонятные для посторонних, при этом – яркие индивидуалисты. Но данное качество очень помогает Акинфееву в футболе, где особенно важны личные навыки и достижения.

"Игоря нельзя назвать карьеристом. От отменный исполнитель, и чем бы ни занимался – делал бы это самозабвенно, не отлынивая, всегда имея при этом отличный "магарыч". Этот человек – просто "мешок с деньгами". Игорь привык добиваться успеха, не мелькая в лидерах. Более того, свалившаяся на него слава после матча с Испанией – вряд ли праздник для такого закрытого человека как он. Акинфееву совершенно не нужно подобное внимание", – уверен Дмитрий Шимко.

По прогнозу астротиполога, голкиперу придется покончить со своей нынешней карьерой в течение двух лет. "В личном гороскопе видно, что в возрасте 33-34 лет футболист перейдет на какой-то денежный и комфортный участок жизни. Я бы сказал, что будущая пятилетка его буквально озолотит. Такая конфигурация в гороскопе у спортсменов может говорить об удачном трансфере. Также есть вероятность, что он займется каким-то прибыльным бизнесом, – пояснил он. – Вообще, жизнь Акинфеева разделена на два периода – до 40 лет и после. Скорее всего после сорока будет смена профессии. Причем в его случае, он либо уйдет тренировать, либо вести передачу о спорте. Сфера возможно сохранится, но качество этой деятельности точно изменится. К 40 годам нынешняя карьерная деятельность прекращается".

Вероятно, в самое ближайшее время Игорь Акинфеев будет решать вопрос с недвижимостью. "С июля до декабря этого года у него в гороскопе видно приобретение, переезд, пересечение границ. Возможно он купит квартиру или дом в другой стране – в гороскопе на это указывает точка перемещения, и она срабатывает всегда, избежать не получится", - уверен Шимко.

Что касается его личной жизни, то в отношениях Акинфеев верный, примерный семьянин, можно даже сказать, подкаблучник. Посмотрев дату рождения супруги Игоря, астролог назвал ее зверь-бабой, которая абсолютно во всем его ограничивает, строит. "Но, по сути, Игорю именно это и нужно. Чтобы союз распался, жена сама должна уйти от него. И единственное, что может сделать такой мужчина как Игорь, чтобы стать инициатором разрыва, это планомерно подводить женщину к такому решению", – рассказал астролог.

Сейчас союз Игоря с женой Екатериной находится под ударом, – предупредил Дмитрий Шимко. – Единственное спасение – рождение еще одного ребенка в ближайшие полтора года. А в принципе он такой типаж, который подстроится под любую женщину. Всегда готов подчиниться той, кто находится рядом. В семье лидером его не назовешь, хотя он создает хороший тыл. Для него семья важнее всего. Даже если рядом будет женщина, каждый день встречающая на пороге со скалкой".