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Гороскоп

Экстрасенс пообещал боль российским хоккеистам на Олимпиаде

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Российские хоккеисты стартовали на Олимпиаде с досадного поражения от Словакии. Что ждет капитана команды Павла Дацюка и всю нашу сборную, узнала у карт таро ясновидящая Марианна Абравитова.
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"На этого спортсмена сделана на этой Олимпиаде огромная ставка. Вижу будет много разных моментов и в том числе несправедливости", – показали карты Марианне Абравитовой.

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По словам ясновидящей, как бы хорошо россияне не сыграли, это не учтется. "Вижу достаточно двойственное судейство ну и вообще много препонов. Биться и показывать высокие результаты он будет, но крутом какие-то препятствия", – отметила экстрасенс.

У Абравитовой сложилось ощущение, что Дацюку и всей сборной России придется лбом пробивать бетонные стены. "Какие бы высококвалифицированные спортсмены они не были, но ряд обстоятельств и человеческий фактор сыграет свою роль. В этих Играх карты показывают, что наши спортсмены во всем будут ущемлены и урезаны. Я не могу сказать, что мы занимаем какое-то супер место. Вижу и разочарование и душевную боль из-за несправедливости", – сообщила таролог.

При этом сам Павел Дацюк будет блистать на Олимпиаде. "Он невероятно талантлив и вынослив. Но он будет сам разочарован. Он будет разочарован отношением к спорту и к тому, что сейчас на мировом рынке спортивных игр преобладает политика. Какой бы ты не был классный, это, к сожалению, никого не волнует. На человека накладывается такая пята, что все это перемещается в некую плоскость и радость сменяется жутким осадком от невозможности что-либо изменить", – заключила Абравитова.

14 февраля 2018, 22:03
ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские хоккеисты разгромили хозяев Олимпиады

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